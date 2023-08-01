Darbenin ardından dünyanın en önemli uranyum tedarikçisi Nijer’den flaş Fransa kararı: Yer altı kaynakları ihracatı durdu!

Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano, eski ismiyle "Areva", Nijer devletiyle Sahra Çölü'nde yer alan Arlit kenti yakınlarındaki açık ocak maden sahasını işletiyor. NİJER, FRANSA'NIN 3. EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ

Euratom Tedarik Ajansına (ESA) göre, Nijer, 2005-2020 döneminde, Kazakistan ve Avustralya'nın ardından arzın yüzde 19'unu karşılayarak Fransa'nın 3. en büyük uranyum tedarikçisi konumunda bulunuyor. Uranyum tedarikinde sadece Nijer'e bağımlı olmayan Fransa'nın halihazırda 3 yıllık ihtiyacı karşılayacak zenginleştirilmiş uranyum stoku olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın Avrupa Birliği (AB), uranyum ihtiyacının yüzde 25'ini Nijer'den karşılıyor. Nijer, Kazakistan'ın ardından AB'nin en büyük 2. uranyum tedarikçisi olarak kabul ediliyor.

FRANSA YALANLADI

Orano, Fransız basınına yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'daki darbenin ardından Nijer'den Fransa'ya uranyum tedarikinin durdurulduğu yönündeki haberleri yalanlamış ve sahada çalışmaların hala devam ettiğini duyurmuştu. 200 BİN METRİK TONLUK YENİ REZERV

Orano, ülkenin kuzeyinde bulunan ve dünyanın en büyük uranyum yataklarından biri olan Imouraren madeninin işletmesi için de Nijer devletiyle anlaştı. Yaklaşık 200 bin metrik ton rezervi olduğu tahmin edilen madende, uranyum çıkarma işlemi 2028'de başlayacak.

KAPATILAN MADENDEN GERİYE 20 MİLYON TON RADYOAKTİF ATIK KALDI

Orano, Arlit kenti yakınlarındaki Akokan yer altı maden sahasında geride bıraktığı radyoaktif atıklarla gündeme gelmişti. Toplamda 75 bin metrik ton uranyum çıkarılan ve rezervin bitmesiyle 2021'de kapanan maden sahasında, 20 milyon ton radyoaktif atığın ortada bırakıldığı tespit edilmişti. Fransız sivil toplum örgütü, Radyoaktivite Hakkında Bağımsız Araştırma ve Bilgi Komisyonu (CRIIAD), maden sahasındaki radyoaktif atıkların kille kaplanması gerektiğini ancak Fransız şirketin bunu yapmadığını söyledi. CRIIAD'a göre, 20 milyon ton radyoaktif atık, bölgedeki 100 bin kişinin sağlığını doğrudan tehdit ediyor.

FRANSA VATANDAŞLARINI TAHLİYEYE HAZIRLANIYOR

Fransa, Nijer'de yaşanan darbe ve Büyükelçiliğine yapılan saldırı sonrası bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. Ülke medyasının Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine dayandırdığı bilgilere göre, Fransa Nijer'deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor. Büyükelçiliğin ülkedeki Fransız vatandaşlarına gönderdiği mesajda, Nijer'de güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine hava yolu ile tahliye operasyonu planlandığı bilgisi verildi. Fransız basını, Dışişleri Bakanlığının da bu bilgiyi teyit ettiğini aktardı. Diğer yandan Nijer'deki duruma ilişkin dün akşam bir Fransız televizyonuna bağlanan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa'nın bu ülkeye herhangi bir askeri müdahalesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna, "Birinci önceliğimiz buradaki vatandaşlarımızın güvenliğidir." yanıtını vermişti. Elysee Sarayı da 30 Temmuz'da, Niamey Büyükelçiliğinin hedef alındığı gösterilere ilişkin, ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.

NİJERLİLER, FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ HEDEF ALDI

Nijer'in başkenti Niamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce gösterici, elçilik binasını hedef alarak hasar vermişti. Paris yönetimi, ülkede 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlarla bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı. NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı. Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN