Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno (solda), darbenin arkasındaki isimlerden eski Genelkurmay Başkanı Salifou Mody (sağda) ile bir araya geldi.

Ev hapsinde tutulan bakanlar da hem sosyal medya hem de uluslararası basın aracılığıyla açıklamalarda bulunabiliyor.

DARBECİLERE 1 HAFTA SÜRE

ECOWAS, dün düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

ECOWAS'ın askeri gücünün böyle bir müdahale için yetersiz kalacağı, bu nedenle Fransa ve ABD'den de destek alınacağı öne sürülüyor.