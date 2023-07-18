Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme! Vurulan hedefler duyuruldu

Rusya lideri Vladimir Putin'in en prestijli projesi olan Kerç Boğazı Köprüsü, Ukraynalılar arasında ise Kremlin'in işgalini sembolize eden 'nefret köprüsü' olarak biliniyordu.
Putin'in 70'inci düğum gününden bir gün sonra, sabaha karşı onlarca kilometre uzaklıktan bir patlama duyuldu. Patlamayı gökyüzüne yükselen siyah dumanlar izledi. Köprünün bir bölümü Karadeniz sularına gömüldü, trenlerin geçtiği bölümde ise büyük bir yangın çıktı.
Rusya ana karası ile Kırım'ın sonsuza kadar birbirine bağlandığını sembolize eden Kerç Boğazı Köprüsü'nde ilk patlamadan tam dokuz ay sonra, bu gece yarısı yeni patlamalar oldu.
Yerel halk gece yarısı birden çok patlama duyduğunu söylüyor. Kırım haberleri veren yerel medya, gece yarısı 03:04 ve 03:20'de kilometrelerce uzaktan duyulan iki patlama gerçekleştiğini bildirdi.
Ukrayna'nın üstlendiği saldırı sonrası köprü ulaşıma kapatılırken Rusya'dan beklenen hamle geldi.
Rusya, 'kitlesel intikam saldırısında' bir gecede Ukrayna hedeflerini vurduğunu açıkladı.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'i suçladığı Kırım Köprüsü saldırısından bir gün sonra, 'kitlesel bir intikam saldırısı' olarak adlandırdığı operasyonu duyurdu.
Bakanlık Ukrayna'daki iki liman kentine bir gecede saldırı düzenlediğini ifade etti.
Bakanlık yaptığı açıklamada, Odesa ve Mykolayiv'deki tüm hedefleri vurduğunu bilgisine yer verdi.