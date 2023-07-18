Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme! Vurulan hedefler duyuruldu

Rusya lideri Vladimir Putin'in en prestijli projesi olan Kerç Boğazı Köprüsü, Ukraynalılar arasında ise Kremlin'in işgalini sembolize eden 'nefret köprüsü' olarak biliniyordu.

Putin'in 70'inci düğum gününden bir gün sonra, sabaha karşı onlarca kilometre uzaklıktan bir patlama duyuldu. Patlamayı gökyüzüne yükselen siyah dumanlar izledi. Köprünün bir bölümü Karadeniz sularına gömüldü, trenlerin geçtiği bölümde ise büyük bir yangın çıktı.

Rusya ana karası ile Kırım'ın sonsuza kadar birbirine bağlandığını sembolize eden Kerç Boğazı Köprüsü'nde ilk patlamadan tam dokuz ay sonra, bu gece yarısı yeni patlamalar oldu.