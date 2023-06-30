Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İİT, İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.