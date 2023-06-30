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    • Dünya
    • 30.06.2023 16:53
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    • 30.06.2023 19:42
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    Son dakika: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak

    Son dakika haberi... İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç’in başkenti Stockholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Öte yandan alçak saldırıyı gerçekleştiren provokatör Salwan Momika, 10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını söyledi.

    AJANSLAR
    İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İİT, İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

    Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

    Toplantıda bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.

    PROVOKATÖR ATEŞLE OYNUYOR!
    Salwan Momika isimli provokatörün gerçekleştirdiği skandal eyleme dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

        İsveç polisinden izin aldıktan sonra skandal eylemini gerçekleştiren Momika, eyleminin tepkiye yol açacağını bildiğini ancak yine de durmadığını söyledi.

        Expressen'e konuşan Momika, 'binlerce ölüm tehdidi aldığını' iddia etti. Önümüzdeki haftalarda eylemlerini artıracağını ifade etti.

        10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyen Momika, eylemlerinin nefret suçu olmadığını iddia etti.
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            Haberler Dünya Son dakika: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak
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