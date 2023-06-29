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    • Dünya
    • 29.06.2023 15:06
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    • 29.06.2023 15:12
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    İsveç'teki Kur-an'ı Kerim'e saldırı rezaleti dünya basınında: NATO'ya katılma ihtimali sıfır

    İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Türkiye başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasında sert tepkiyle karşılandı. Rezaletin ardından uluslararası arenada tepkiler, dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Al Monitor, İsveç'in NATO konusunda şansının kalmadığını belirterek haberinde; "Analistler İskandinav ülkesinin zirveden önce ittifaka katılma ihtimalinin sıfıra yakın olduğuna inanıyor.'" ifadelerini kullandı.

    İsveç’in NATO’ya katılma ihtimali sıfır

    İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin ve İslam aleminin alçak saldırıya karşı tepkisine haberlerde geniş yer verilirken; İsveç'in NATO üyeliği ihtimalinin sıfıra yakın olduğu belirtildi.

    Rus tehdidinden korunmak için NATO'ya girmeye çalışan İsveç'te Ocak ayından beri devam eden skandallara bir yenisi daha eklendi. Irak asıllı Salwan Momika tarafından gerçekleştirilen Kuran'ı Kerim yakma eylemi polis koruması altında başkent Stokholm'de yapıldı.


    HAKAN FİDAN: GÖZ YUMMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR
    Skandalın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik #İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır' dedi.

    İSLAM ALEMİ TEPKİLİ
    Sadece Türkiye değil İslam aleminden de görüntülere büyük tepki geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tekrar eden eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğunu belirtti.

    Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında nefret dolu aşırılık yanlısı bir hareket tarafından İslami kutsal münasebetlerin olduğu bir süreçte dünya çapında Müslümanların duygularını kasıtlı provoke etmenin bir cezası olması gerektiği hatırlatıldı.

        Arap Parlamentolar Birliği de yaşananların dünya Müslümanları için kışkırtıcı bir eylem olduğunu belirterek, İsveç makamlarının bu türden provokatif eylemlere devam etmesini' kınadı.

        DÜNYADA SES GETİRDİ
        Dünya basını da yaşananları yakın merceğe aldı. Politico, İsveç'in Temmuz ayında NATO'ya girmek için Ankara'nın desteğini beklediğini ancak yaşananların bu durumu riske attığını yazdı.

        İsrail basınından Jerusalem Post ise Ankara'nın yaşananlardan rahatsız olduğunu belirterek İsveç'in NATO üyeliği konusunda zora düştüğünü aktardı.

        İngiliz medyasının köklü gazetesi Guardian ise 'Türkiye'nin öfkesi İsveç'in NATO hedefini geciktirebilir' başlıklı haberinde Hakan Fidan'ın açıklamaları yer aldı.

        AL JAZEERA
        Skandalla ilgili gelişmeyi manşetten okuyucularına sunan Al Jazeraa, 'Müslümanların kutsal kitabına yapılan saygısızlığa izin verme kararı, İsveç'in NATO üyelik başvurusunu engelleyen Türkiye tarafından öfkeyle eleştirildi' ifadesini kullandı.

        'NATO'YA KATILMA İHTİMALİ SIFIRA YAKIN'
        Provokatif eylemin tansiyonu artırdığının altını çizen ABD merkezli Al Monitor ise İsveç'in NATO konusunda şansının kalmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu;

        'Eylem, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerinde stresi daha da artırırken, analistler, İskandinav ülkesinin zirveden önce ittifaka katılma ihtimalinin sıfıra yakın olduğuna inanıyor.'

            ABD'DEN İLK YORUM
            ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika tarafından Stockholm Camisi önünde Kuran yakılmasını "saygısız ve incitici" olarak niteledi ve konuyla ilgili şöyle dedi:

            'Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik" dedi. Patel, olay hakkında daha fazla yorum için İsveç hükümeti ve yerel kolluk kuvvetlerini işaret etti'
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            İsveç’in NATO’ya katılma ihtimali sıfır
            Haberler Dünya İsveç'teki Kur-an'ı Kerim'e saldırı rezaleti dünya basınında: NATO'ya katılma ihtimali sıfır
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