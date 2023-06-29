İsveç'teki Kur-an'ı Kerim'e saldırı rezaleti dünya basınında: NATO'ya katılma ihtimali sıfır

İSLAM ALEMİ TEPKİLİ

Sadece Türkiye değil İslam aleminden de görüntülere büyük tepki geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tekrar eden eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğunu belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında nefret dolu aşırılık yanlısı bir hareket tarafından İslami kutsal münasebetlerin olduğu bir süreçte dünya çapında Müslümanların duygularını kasıtlı provoke etmenin bir cezası olması gerektiği hatırlatıldı.