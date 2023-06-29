İsveç'teki Kur-an'ı Kerim'e saldırı rezaleti dünya basınında: NATO'ya katılma ihtimali sıfır

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin ve İslam aleminin alçak saldırıya karşı tepkisine haberlerde geniş yer verilirken; İsveç'in NATO üyeliği ihtimalinin sıfıra yakın olduğu belirtildi.
Rus tehdidinden korunmak için NATO'ya girmeye çalışan İsveç'te Ocak ayından beri devam eden skandallara bir yenisi daha eklendi. Irak asıllı Salwan Momika tarafından gerçekleştirilen Kuran'ı Kerim yakma eylemi polis koruması altında başkent Stokholm'de yapıldı.
HAKAN FİDAN: GÖZ YUMMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR
Skandalın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik #İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır' dedi.
İSLAM ALEMİ TEPKİLİ
Sadece Türkiye değil İslam aleminden de görüntülere büyük tepki geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tekrar eden eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğunu belirtti.
Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında nefret dolu aşırılık yanlısı bir hareket tarafından İslami kutsal münasebetlerin olduğu bir süreçte dünya çapında Müslümanların duygularını kasıtlı provoke etmenin bir cezası olması gerektiği hatırlatıldı.