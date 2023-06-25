Wagner ayaklanmasında sarsıcı iddia! Washington Post yazdı: ABD her şeyi biliyordu

NÜKLEER ENDİŞE

Yetkili, geçtiğimiz iki hafta boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağı ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için ne anlama gelebileceği konusunda "yüksek endişe" olduğunu söyledi.

Adı gizli tutulan yetkili, "Bu doğrultuda birçok soru vardı" dedi.

Washington Post bir başka haberinde Wagner isyanının başarısız olduğunu ancak son 24 saatte yaşananların güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını ve Putin'in imajına darbe vurduğunu yazdı.