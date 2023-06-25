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    • Dünya
    • 25.06.2023 11:21
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    • 25.06.2023 11:26
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    Wagner ayaklanmasında sarsıcı iddia! Washington Post yazdı: ABD her şeyi biliyordu

    Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Paralı askerlerin Moskova'ya ilerlemesinin ardından şehir girişindeki hendekler kazılırken, ‘terörle mücadele operasyonu’ rejimi ilan edildi. Kriz Prigojin'in Belarus'a gitmeyi ve hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin kabulüyle sona erdi. Yaşanan sürece ilişkin Amerikan Washington Post, çarpıcı bir iddiada bulunarak; ABD casuslarının Haziran ortasında Prigozhin'in Rusya'da silahlı eylem planladığını öğrendiğini ve bunu Beyaz Saray'a aktardığını belirtti. Yetkilileri en endişelendiren, senaryo ise; Putin'in devrilmesiyle nükleer silahların tehlikeli ellere geçmesi olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Wagner ayaklanmasında sarsıcı iddia!

    Wagner tarafından Rusya'ya yönelik askeri ayaklanma sona ermesine karşın dünya kamuoyunda etkilerini sürdürüyor. Yaşananların ardındaki ABD izi tartışılırken, Washington Post'tan önemli bir iddia geldi. Gazete, askeri hareketlilik Amerikalı ajanlar tarafından Beyaz Saray'a günler öcnesinden iletildiğini manşetine taşıdı. Washington Post, Amerikalı yetkililerin, en büyük endişesinin Putin'in koltuktan indirilmesi ve nükleer silahların kontrolsüz bir şekilde bilinmeyen isimlerin eline geçmesi olduğunu yazdı.

    MOSKOVA'YA YÜRÜDÜLER
    Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Wagner isyanı ile sarsıldı.

    Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmesi ise başkentte "kırmızı alarm" verilmesine neden oldu.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine savunma siperleri kazıldığını görüldü.

    Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği yürüyüş dün akşam sona erdi.

    ANLAŞMA SAĞLANDI
    Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası geri geçti.

    Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklandı.

        ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un iddiası ile gözlerin ABD'ye çevrilmesine neden oldu.

        GÜNLER ÖNCE ÖĞRENDİ
        Washington Post, "ABD casusları Haziran ortasında Prigozhin'in Rusya'da silahlı eylem planladığını öğrendi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

        Habere göre ABD istihbaratı Beyaz Saray ile diğer devlet kurumlarına acilen bilgi verdi.

        Başka bir deyişle ABD olacakları günler öncesinden biliyordu. Bu hamle nedeniyle ABD'li yetkililer Wagner isyanına hazırlıksız yakalanmadı.

        İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, "Liderliğe bir şeyler olduğunu söyleyebilecek kadar yeterli sinyal vardı. Yani buna hazır olduklarını düşünüyorum" dedi.

        NÜKLEER ENDİŞE
        Yetkili, geçtiğimiz iki hafta boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağı ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için ne anlama gelebileceği konusunda "yüksek endişe" olduğunu söyledi.

        Adı gizli tutulan yetkili, "Bu doğrultuda birçok soru vardı" dedi.

        Washington Post bir başka haberinde Wagner isyanının başarısız olduğunu ancak son 24 saatte yaşananların güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını ve Putin'in imajına darbe vurduğunu yazdı.

            NYT DOĞRULADI
            New York Times gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre de Wagner'in ve lideri Prigojin'in kalkışması hakkında ABD'li yetkililer bilgilendirilmişti.

            New York Times, Çarşamba günü yetkililerin, Prigojin'in hamle yapmaya hazırlandığı hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

            Habere göre, Pentagon ilk olarak, bu hamlenin Moskova'nın nükleer silah cephaneliği üzerindeki kontrolünü nasıl etkileyeceği hakkında endişesini bildirdi.

            ABD Savunma Bakanlığı, uzun süredir Wagner grubu ile Moskova arasında gerilen ilişkileri takip ediyordu.

            KREMLİN: SAVAŞI ETKİLEMEYECEK
            Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanının Ukrayna'daki işgali etkilemeyeceğini ileri sürdü.

            Wagner güçlerinin Ukrayna işgalinde rol oynadığı bilinse de tam olarak kaç Wagner askerinin Ukrayna'ya gönderildiği ve işgal bölgelerinde yer aldığı bilinmiyor.

            Peskov, "Wagner savaşçıları, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak" dedi.

                İsyancı Wagner güçlerinin Rostov kentinden çekilmelerinin ardından, Rus medyası otoyollardaki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

                Gece saatlerinde Wagner lideri Prigojin de, Rostov'u terk ettiğini gösteren görüntüler yayınlanmıştı.

                Wagner bünyesindeki paralı askerler günün ilk saatlerinde kente girmişti.

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                Dünyayı sarsan paralı savaşçılar: Wagner!
                Haberler Dünya Wagner ayaklanmasında sarsıcı iddia! Washington Post yazdı: ABD her şeyi biliyordu
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