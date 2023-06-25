Wagner ayaklanmasında sarsıcı iddia! Washington Post yazdı: ABD her şeyi biliyordu

Wagner tarafından Rusya'ya yönelik askeri ayaklanma sona ermesine karşın dünya kamuoyunda etkilerini sürdürüyor. Yaşananların ardındaki ABD izi tartışılırken, Washington Post'tan önemli bir iddia geldi. Gazete, askeri hareketlilik Amerikalı ajanlar tarafından Beyaz Saray'a günler öcnesinden iletildiğini manşetine taşıdı. Washington Post, Amerikalı yetkililerin, en büyük endişesinin Putin'in koltuktan indirilmesi ve nükleer silahların kontrolsüz bir şekilde bilinmeyen isimlerin eline geçmesi olduğunu yazdı.
MOSKOVA'YA YÜRÜDÜLER
Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Wagner isyanı ile sarsıldı.
Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği yürüyüş dün akşam sona erdi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası geri geçti.
Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklandı.