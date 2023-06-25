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    • Dünya
    • 25.06.2023 07:35
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    • 25.06.2023 09:43
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünleri görmüştü: 4 yıl önce Wagner uyarısı

    Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in ayaklanarak Moskova'ya yürümesi, dünya kamuoyunda büyük sarsıntıya neden oldu. Ukrayna, Suriye, Libya başta olmak üzere Rusya'nın dünyanın dört bir yanındaki askeri operasyonlarına cephe ve cephe gerisinde destek veren paramiliter gruba ilişkin yapılan uyarılar, gün sonunda haklı çıktı. Bu uyarılardan biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Wagner'in lideri Prigojin'in yer aldığı bir fotoğrafı gazetecilere gösteren Erdoğan, olası tehlikelere dikkat çekmişti.

    takvim.com.tr
    4 yıl önce Wagner uyarısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Wagner'in Libya, Suriye ve Afrika'daki çatışma bölgelerinde varlığını eleştirerek dünya kamuoyunu bu oluşum hakkında 4 yıl önce bilgilendirmişti. Erdoğan ilk olarak 2019'da Libya'daki Wagner varlığından rahatsızlığını ifade etmiş Rus tarafını uyarmıştı.

    BUNLARLA YÜRÜYORLAR
    Erdoğan, Şubat 2020'de Pakistan seyahati dönüşü uçakta gazetecilere Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rus Savunma Bakanı Gerasimov'un Wagner ile yakın ilişkisini bir fotoğraf karesi üzerinden anlatmıştı.

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: Hafter'in tarafında 2 bin 500 civarında Rusya'nın Wagner'i var. Wagner'in Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğerleriyle toplantı halinde fotoğrafı var. Öndeki Hafter. Şu daire içinde olan Sayın Putin'in çok samimi adamı. Bu adam Wagner'in başı.

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u da görüyorsunuz. Bunlar şu anda Rusya'nın en üst düzey askeri noktadaki güvenlik kadrosu. Şu anda Wagner'i de orada bunlar yönetiyor. Bunlarla iş yürüyor. Hâlâ kalkıp diyorlar ki bizim orayla bu noktada ilişkimiz yok.

        Şu anda bizzat Rusya en üst düzeyde oradaki bu savaşı yönetiyor. Bir de Sudan'dan 5 bin civarında savaşçı var. Çad'dan gelenler var. Nereden bakarsanız bakın 10 bini aşkın şu anda dışarıdan gelmiş asker var.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılından başlayarak tekrar tekrar Wagner noktasında açık uyarılarda bulunmuştu.

        HANGİ SIFATLA?
        20.12.2019: Libya'da, Wagner denilen kuruluş vasıtasıyla bunlar adeta Hafter'in paralı askerleri olarak onun yanında görev yapıyorlar. Parasını kimler veriyor, malum. Böyle bir durum söz konusu ve bütün bunlar karşısında tabii ki bizim seyirci kalmamız doğru değil.

        2019: Libya'da bulunan 5 bini Sudan'dan 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler?

        SİZ ONLARI ÇEKİN
        28.01.2020:( Hafter) İşi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine işte Wagner diye bir güç var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler.

            10.02. 2021: Macron haber gönderiyor. 'Libya'dan Türkiye askerini çeksin.' Sen bize bu aklı vereceğine bunu kendine sakla. Bak orada Çad'ın, Mali'nin, Wagner'in askerleri var. Siz onları oralardan bir çekin. Ondan sonra sizle bunları konuşalım.

            RUSYA'DAN OLUMLU BEYAN ALDIK
            06.03.2020: (Rusya dönüşü uçakta) Libya konusunda Amerika ile görüşmelerimiz var. Libya hakkında aynı şekilde Rusya ile de görüşmelerimiz var. Şimdi bugün Rusya'dan Wagner konusunda olumlu bazı beyanlar aldık. Temenni ederiz ki bu hayata geçer.

            SURİYE'DE LİBYA'DA
            18.10.2020: Libya'ya bakıyorsunuz Wagner denen Rus paralı askerleri var. Böyle paralı askerlerle darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize ne diyorlar, sizin oralarda ne işiniz var? Biz, zulüm neredeyse oradayız.

            12.09.2020:Bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Nerede? Suriye'de. Öbür tarafta bakıyorsunuz Libya'da.

            WAGNER İSYANI!
            Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

                Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

                Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

                    Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

                    Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

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