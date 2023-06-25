10.02. 2021: Macron haber gönderiyor. 'Libya'dan Türkiye askerini çeksin.' Sen bize bu aklı vereceğine bunu kendine sakla. Bak orada Çad'ın, Mali'nin, Wagner'in askerleri var. Siz onları oralardan bir çekin. Ondan sonra sizle bunları konuşalım.

RUSYA'DAN OLUMLU BEYAN ALDIK

06.03.2020: (Rusya dönüşü uçakta) Libya konusunda Amerika ile görüşmelerimiz var. Libya hakkında aynı şekilde Rusya ile de görüşmelerimiz var. Şimdi bugün Rusya'dan Wagner konusunda olumlu bazı beyanlar aldık. Temenni ederiz ki bu hayata geçer.