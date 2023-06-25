Dünyayı sarsan paralı savaşçılar: Wagner! Ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Temel hedefleri ne?

KURULUŞ AMACI NEYDİ?

Wagner'in kurulmasındaki amaç neydi?

Wagner'i birtakım girişimciler para kazanmak için mi kurmuştu yoksa devletlerin inkar etmeyi isteyebileceği eylemleri birilerine yaptırmak için mi ortaya çıkmıştı? Bu sorunun cevabı hep tartışılmıştır. Wagner'in Rus ordusuna paralel hareket eden bir yapı olduğu yönünde bir kanaat var. Böyle bir askeri şirketi kurduğunuzda, bir devlette bulunan bütün askeri güce sahip olmasını sağlamanız gerekir. Rusya devleti, Kırım başta olmak üzere Wagner'in olduğu her alanda bütün imkanlarını seferber etti. Kırım ve Suriye'de bir başarı elde eden Wagner gücünü ve etkisini arttırdı. Libya'da Hafter unsurları ile birlikte hareket etti. Türkiye'nin devreye girmesiyle geri çekilmek zorunda kaldı ama hala etkili.