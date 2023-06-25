Dünyayı sarsan paralı savaşçılar: Wagner! Ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Temel hedefleri ne?

Ukrayna, Rusya, Suriye, Libya gibi sahalarda Rus ordusunun destek gücü olarak faaliyet gösteren paralı asker grubu Wagner, dün Rostov'da ayaklandı. Moskova'ya yürümeye başlayan Wagner, Belarus lideri Lukaşenko'nun araya girmesiyle geri adım atarak planından vazgeçti. Peki bütün bu yaşananların merkezindeki Wagner nasıl ortaya çıktı.
Sabah gazetesi yazarlarından İsa Tatlıcan, Hasan Kalyoncu Üniversite Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan'ın cevaplarını köşesinde paylaştı.
KIRIM'IN İLHAKINDA ORTAYA ÇIKTI
Hocam Wagner nasıl ortaya çıktı?
Wagner, 2014 yılında Kırım'ın ilhakıyla dünyada bilinen bir örgüt olarak adını duyurdu. Aslında "paralı ordu" olarak değil "Özel Askeri Şirket" olarak anılmak istiyorlar. Bu yeni bir kavram değil. Tarihten önce de paralı askerler vardı ama şirket değildi. Modern anlamda ABD, Irak'ta Blackwater isimli bir özel askeri şirketten hizmet almıştı. Başında da emekli bir ABD generali vardı.
KURULUŞ AMACI NEYDİ?
Wagner'in kurulmasındaki amaç neydi?
Wagner'i birtakım girişimciler para kazanmak için mi kurmuştu yoksa devletlerin inkar etmeyi isteyebileceği eylemleri birilerine yaptırmak için mi ortaya çıkmıştı? Bu sorunun cevabı hep tartışılmıştır. Wagner'in Rus ordusuna paralel hareket eden bir yapı olduğu yönünde bir kanaat var. Böyle bir askeri şirketi kurduğunuzda, bir devlette bulunan bütün askeri güce sahip olmasını sağlamanız gerekir. Rusya devleti, Kırım başta olmak üzere Wagner'in olduğu her alanda bütün imkanlarını seferber etti. Kırım ve Suriye'de bir başarı elde eden Wagner gücünü ve etkisini arttırdı. Libya'da Hafter unsurları ile birlikte hareket etti. Türkiye'nin devreye girmesiyle geri çekilmek zorunda kaldı ama hala etkili.