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    • Dünya
    • 25.06.2023 07:16
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    • 25.06.2023 07:17
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    Dünyayı sarsan paralı savaşçılar: Wagner! Ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Temel hedefleri ne?

    Rusya, gece saatlerinde başlayan ve dün bütün gün boyunca süren paralı asker gurubu Wagner'in silahlı aykalanma hareketiyle sarsıldı. Dünyanın da dikkatini çeken ayaklanmanın ardından uluslararası kamuoyu Wagner'i, yakından mercek altına aldı. Rusya'nın Ukrayna, Suriye, Libya ve Afrika'daki askeri operasyonlarının en büyük destekçisi konumundaki paramiliter grup, kuruluşu ve hızlı büyümesiyle çatışma alanlarının en çok konuşulan gruplarından oldular. Peki Wagner nedir?, ne zaman kuruldu, temel hedefleri ne? İşte cevaplar...

    takvim.com.tr
    Dünyayı sarsan paralı savaşçılar: Wagner!

    Ukrayna, Rusya, Suriye, Libya gibi sahalarda Rus ordusunun destek gücü olarak faaliyet gösteren paralı asker grubu Wagner, dün Rostov'da ayaklandı. Moskova'ya yürümeye başlayan Wagner, Belarus lideri Lukaşenko'nun araya girmesiyle geri adım atarak planından vazgeçti. Peki bütün bu yaşananların merkezindeki Wagner nasıl ortaya çıktı.

    Sabah gazetesi yazarlarından İsa Tatlıcan, Hasan Kalyoncu Üniversite Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan'ın cevaplarını köşesinde paylaştı.

    KIRIM'IN İLHAKINDA ORTAYA ÇIKTI
    Hocam Wagner nasıl ortaya çıktı?
    Wagner, 2014 yılında Kırım'ın ilhakıyla dünyada bilinen bir örgüt olarak adını duyurdu. Aslında "paralı ordu" olarak değil "Özel Askeri Şirket" olarak anılmak istiyorlar. Bu yeni bir kavram değil. Tarihten önce de paralı askerler vardı ama şirket değildi. Modern anlamda ABD, Irak'ta Blackwater isimli bir özel askeri şirketten hizmet almıştı. Başında da emekli bir ABD generali vardı.

    KURULUŞ AMACI NEYDİ?
    Wagner'in kurulmasındaki amaç neydi?
    Wagner'i birtakım girişimciler para kazanmak için mi kurmuştu yoksa devletlerin inkar etmeyi isteyebileceği eylemleri birilerine yaptırmak için mi ortaya çıkmıştı? Bu sorunun cevabı hep tartışılmıştır. Wagner'in Rus ordusuna paralel hareket eden bir yapı olduğu yönünde bir kanaat var. Böyle bir askeri şirketi kurduğunuzda, bir devlette bulunan bütün askeri güce sahip olmasını sağlamanız gerekir. Rusya devleti, Kırım başta olmak üzere Wagner'in olduğu her alanda bütün imkanlarını seferber etti. Kırım ve Suriye'de bir başarı elde eden Wagner gücünü ve etkisini arttırdı. Libya'da Hafter unsurları ile birlikte hareket etti. Türkiye'nin devreye girmesiyle geri çekilmek zorunda kaldı ama hala etkili.

        SEYYAR SATICILIKTAN KOMUTANLIĞA
        Wagner'in kurucusu Prigojin nasıl bir kişilik?
        Prigojin aslında hırsızlık ve yankesicilikten hapis yatmış bir kişi. Daha sonra yol kenarlarında seyyar satıcılık yapmış, sosisli sandviç satmış. Bir şekilde restoran açmış ve Putin ile irtibat kurmuş. Putin ile irtibatı sayesinde siyasi elite nüfuz etmiş. Bu ilişkileri sayesinde özel bir askeri güvenlik şirketi kurarak iş alanını genişletmiş. Burada Putin'in doğrudan desteği olduğunu söylemek gerekiyor. Bu destek olmazsa dünyanın hiçbir ülkesinden bu güce erişemezsiniz.

        BİRÇOK ÜLKEDE FAALİYETTE
        Kaç ülkede faaliyet gösteriyor?
        Bununla ilgili net bir sayı vermek mümkün değil. Ancak Rusya'nın, Ukrayna, Suriye, Libya, Çad ve Mali'de Wagner aracılığıyla askeri harekat içerisinde olduğunu biliyoruz. Güney Amerika'da Wagner varlığından bahsediliyor. Ancak kimin adına çalıştığı konusunda soru işaretleri var.

        EYLEMLERİNDEN SORUMLU
        Wagner'in kullanılması ülkeleri uluslararası mahkemelerde cezadan kurtarır mı?
        Hayır kurtarmaz. Çünkü Roma Statüsü gereği her tür insanlık suçu uluslararası ceza mahkemelerinin yetki alanındadır. Rusya ise Wagner'in bir özel şirket olduğunu, yaptığı işlerden sorumlu olmadığını, sadece sonuçlarıyla ilgilendiğini söylüyor. Yaptırımlardan bu şekilde kurtulmak ise mümkün görünmüyor.

            ALTERNATİFİ GÜVENLİK ŞİRKETİ
            Wagner ile Rus yönetimi neden anlaşmazlığa düştü?
            Sergey Şorgu Rusya'nın resmi Savunma Bakanı. Ancak Wagner'in başındaki Prigojin kendisini aslında alternatif savunma bakanı olarak görüyor. Bahmut'un Ukrayna'dan geri alınmasında Wagner önemli rol üstlenmişti. Prigojin, Putin'in gözünde rüştünü ispat etti ama işi biraz şova dönüştürdü. Her fırsatta Rus Savunma Bakanlığı'nı suçladı. Bunun yanında Wagner çok fazla zayiat verdi. Kayıplarından da yine Rusya yönetimini sorumlu tutuyordu. Son olarak bir Rus yarbayın Wagner birlikleri tarafından sorgulanması bardağı taşırdı. Bu gibi gelişmeler tansiyonun yükselmesine neden oldu. Bazı uzmanlar alternatif bir özel askeri şirketin kurulduğunu ve Wagner'in o yüzden ayaklandığını da söylüyor.

            BU BAŞKALDIRININ CEZASI VUR EMRİDİR
            Sizce bu bir darbe girişimi midir?
            Darbe girişimi değildir. Bu çok net olarak başkaldırıdır. Bütün Rusya'da idareyi ele geçirmek için yapılmış bir girişim değildir. Prigojin'in argümanı farklı olabilir ama kendisinin misyonu Ukrayna'da dik durmaktır. Bu para karşılığı alınmış bir misyondur. Cepheyi bırakıp bir Rus kentini işgal ediyorsanız bu bir başkaldırıdır. Bu tür çözülmelerde vur emri verilir.

            PUTİN'İN TAVRI SERT OLACAK
            Putin'in tavrı nasıl olur sizce?
            Rusya'nın böyle bir eylemi hoş görmesi, cezasız bırakması mümkün değildir. Putin cezalandırılacaklarını net bir şekilde ifade etti. "Paranızı kestim artık durun" da denilebilir. Ama artık bu ihtimal zor görünüyor. Prigojin ve üst yönetim mutlaka cezalandırılacak. Alt kademedeki paralı askerlerin ise Rus ordusuna katılması istenebilir. Bu konu Rusya açısından kabul edilebilir değil.

                ARKASINDA ABD Mİ VAR?
                Bu başkaldırının arkasında ABD olabilir mi?
                6-7 ay önce Ukraynalılar, Prigojin tarafından kendilerine "anlaşırsak geri çekilebiliriz" şeklinde bir teklif bulunulduğunu söylemişti. Prigojin'in ABD ile işbirliği yapma riskine girebileceğine inanmıyorum. Bu tam anlamıyla bir hıyanet olur. Kendisi yapsa çalışanları kabul etmez.

                UKRAYNA CEPHESİ İÇİN HERŞEYİ YAPAR
                Bu başkaldırı Ukrayna savaşını nasıl etkiler?
                Ukrayna savaşında bir donma noktası yaşanıyor. Ukrayna karşı saldırılar yapıyor ama ilerleyemiyor. Rusya ise eldeki kazanımları korumaya çalışıyor. Cephede bir bozulma olursa bu Ukrayna için fırsat olabilir. Putin ise cephede kesinlikle sertleşir. Eğer Ukrayna cephesinde geri çekilirse bu durum Putin'in iktidardan inmesi anlamına gelir. Rusya ve rejim için Ukrayna cephesi çok önemli.Putin'in her imkanı kullanır ama riske girmeyi göze almaz. Onurlu bir çıkış yolu bulunabilirse iki taraf tekrar masaya oturabilir.

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                Haberler Dünya Dünyayı sarsan paralı savaşçılar: Wagner! Ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Temel hedefleri ne?
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