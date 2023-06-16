Teröristlerin cirit attığı İsveç'ten Türkiye'ye yaranma çabası: PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyoruz





Billström, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusundan bu yana geçen sürece değinerek, Üçlü Muhtıra'da terörle mücadele konusunun önemli yeri olduğunu ve yakın zamanda da bu konuya ilişkin ülkesinde yeni bir yasanın yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Böylelikle muhtıradaki taahhütlerinin son kısmını da yerine getirdiklerini savunan Billström, "İsveç, PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyor." ifadesini kullandı.