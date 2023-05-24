Son dakika: Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Türkiye bizden katbekat büyük

Uzun yıllardır "parasal istikrarsızlık ve enflasyon nedeniyle zayıf" görülen Türkiye'nin, tüm sektörlerde etkileyici ekonomik çoğulculukla başarılı olduğu ve büyük bir güç haline geldiği belirtildi.
GSYİH KARŞILAŞTIRMASI: 905,5 VE 223 MİLYAR DOLAR
Bu alanların; sanayi, inşaat, tarımsal üretim ve turizmden meydana geldiği aktarılan haberde, "Aynı zamanda Ankara, Avrasya bölgesindeki İslam dünyasıyla önemli ticari ilişkiler geliştirerek Yunanistan'ı Balkanlar'dan da çıkardı." denildi.
Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) büyümeye devam ettiği ve 905,5 milyar dolara ulaştığı, bu miktarın Yunanistan için ise 223 milyar dolar seviyesinde kaldığına dikkat çekildi.
YUNANİSTAN NÜFUSU YAŞLANIYOR, TÜRKİYE OTOMOTİVDE SÖZ SAHİBİ
Türkiye'nin aksine Yunanistan'ın azalan ve yaşlanan nüfusunun, bu ülkeyi savunmasız hale getirdiğine işaret edildi. Otomotiv sektörüne ilişkin şunlar kaydedildi: