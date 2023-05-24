Son dakika: Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Türkiye bizden katbekat büyük

Uzun yıllardır "parasal istikrarsızlık ve enflasyon nedeniyle zayıf" görülen Türkiye'nin, tüm sektörlerde etkileyici ekonomik çoğulculukla başarılı olduğu ve büyük bir güç haline geldiği belirtildi.

GSYİH KARŞILAŞTIRMASI: 905,5 VE 223 MİLYAR DOLAR

Bu alanların; sanayi, inşaat, tarımsal üretim ve turizmden meydana geldiği aktarılan haberde, "Aynı zamanda Ankara, Avrasya bölgesindeki İslam dünyasıyla önemli ticari ilişkiler geliştirerek Yunanistan'ı Balkanlar'dan da çıkardı." denildi.