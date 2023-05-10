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    Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz dergisine Takvim'den yanıt: 5 gün sonra görüşürüz

    İngiliz dergi, hakaretlerini abarttı. Önce "Erdoğan gitsin" dıye yaygara kopardı. Sonra kirli propagandasını sosyal medyada kapak yaptı. Takvim de cevabı yapıştırdı: 14 Mayıs'ta görüşelim

    5 gün sonra görüşürüz

    Batı medyası, dil birliği yaptı. Hepsi 6 Mayıs'ta Erdoğan'ı kapağına taşıdı. Hakaretler sıraladı. The Economist ise 10 Mayıs'ta bu kapağını Twitter fotoğrafı yapıp saldırılarını katladı...



    - Avrupa, kafayı Başkan Erdoğan'a taktı. The Economist, Erdoğan'a saldırdı. Kılıçdaroğlu'nu pohpohladı. Vatandaş da bu salvoları, Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge koşarak yanıtladı. 1.7 milyonluk kalabalık, Erdoğan sevgisini kanıtladı.


    - Ama Economist, buna da gözlerini kapadı. Erdoğan hakkındaki çirkin sözlerini, Twitter'da kapak fotoğrafı yaptı. 27 milyon takipçisine, Türkiye'yi ne kadar sevmediğini anlattı! TAKVİM'e de cevap vermek kaldı: Seçim gecesi de sonuçları kapak yap.

        Aydın'da konuşan Başkan Erdoğan, "Gün, sabırla ve basiretle hareket etme günüdür" dedi. Halkı soğukkanlı olmaya davet etti: Galeyana gelmeyin! Tepkinizi sandıkta gösterin!



        BAHSE GİRMEYİN KAYBEDERSİNİZ
        Dünya, 6 Mayıs'taki seçimi mercek altına aldı. Gazeteler de Başkan Erdoğan analizi yaptı. Washington Post "Erdoğan 2002 yılından beri zafer kazanıyor. Halen çok popüler. Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası bir güç komisyoncusu olarak rolü önemli derecede arttı. Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri. Türkiye, Erdoğan'ı üzmeyecek gibi" ifadesini kullandı. İngiliz merkezli Financial Times ise "Bu seçim Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Erdoğan, muhafazakarlar arasında güçlü bir destek tabanıyla hala tartışmasız Türkiye'nin en popüler siyasetçisi. Sayısız seçim zaferine ulaştı. Bu durum, ona karşı bahse girmenin düşüncesizce olacağı anlamına geliyor" analizini paylaştı.



        SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇLERLE GÖRÜŞTÜ
        Başkan Erdoğan, Gaziantep'te CHP'lilerin saldırısında yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 AK Partili ile telefonda görüştü. Gençlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada saldırı sırasında havaya ateş açan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A. gözaltına alındı.

        DEPREMZEDE ÖĞRENCIYE EK KONTENJAN
        Başkan Erdoğan, Aydın ve Adana'da yüzbinlerle bir araya geldi: Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz dergisine Takvim'den yanıt: 5 gün sonra görüşürüz
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