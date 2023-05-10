Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz dergisine Takvim'den yanıt: 5 gün sonra görüşürüz





BAHSE GİRMEYİN KAYBEDERSİNİZ

Dünya, 6 Mayıs'taki seçimi mercek altına aldı. Gazeteler de Başkan Erdoğan analizi yaptı. Washington Post "Erdoğan 2002 yılından beri zafer kazanıyor. Halen çok popüler. Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası bir güç komisyoncusu olarak rolü önemli derecede arttı. Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri. Türkiye, Erdoğan'ı üzmeyecek gibi" ifadesini kullandı. İngiliz merkezli Financial Times ise "Bu seçim Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Erdoğan, muhafazakarlar arasında güçlü bir destek tabanıyla hala tartışmasız Türkiye'nin en popüler siyasetçisi. Sayısız seçim zaferine ulaştı. Bu durum, ona karşı bahse girmenin düşüncesizce olacağı anlamına geliyor" analizini paylaştı.