Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz dergisine Takvim'den yanıt: 5 gün sonra görüşürüz

Batı medyası, dil birliği yaptı. Hepsi 6 Mayıs'ta Erdoğan'ı kapağına taşıdı. Hakaretler sıraladı. The Economist ise 10 Mayıs'ta bu kapağını Twitter fotoğrafı yapıp saldırılarını katladı...
- Avrupa, kafayı Başkan Erdoğan'a taktı. The Economist, Erdoğan'a saldırdı. Kılıçdaroğlu'nu pohpohladı. Vatandaş da bu salvoları, Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge koşarak yanıtladı. 1.7 milyonluk kalabalık, Erdoğan sevgisini kanıtladı.
- Ama Economist, buna da gözlerini kapadı. Erdoğan hakkındaki çirkin sözlerini, Twitter'da kapak fotoğrafı yaptı. 27 milyon takipçisine, Türkiye'yi ne kadar sevmediğini anlattı! TAKVİM'e de cevap vermek kaldı: Seçim gecesi de sonuçları kapak yap.