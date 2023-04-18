Bu kafayla NATO zor! PKK'lı teröristler İsveç'te paçavraları göndere çekti

Finlandiya ve İsveç birlikte 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. 28-30 Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.
FİNLANDİYA ÜYE OLDU
Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.
Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu.
TALEPLERİ KARŞILAMADI
İsveç süreç boyunca Türkiye'nin taleplerini karşılama noktasında eksik kaldı. PKK ve FETÖ üyesi teröristlerin iadesi konusunda adım atmayan İsveç, çoğu zaman teröristlerin Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlerin merkezinde oldu.
PAÇAVRALARI ASTILAR
Durumu değiştiremek adına yasa değişikliği adımları atan İsveç hükümeti, son olarak terör örgütlerine katılımı suç sayan bir değişiklik tasarısını Meclis onayına sundu.