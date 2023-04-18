Bu kafayla NATO zor! PKK'lı teröristler İsveç'te paçavraları göndere çekti

Finlandiya ve İsveç birlikte 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. 28-30 Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.

FİNLANDİYA ÜYE OLDU

Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.