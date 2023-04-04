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    • Dünya
    • 04.04.2023 09:41
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    • 04.04.2023 16:09
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    Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek

    Son dakika haberi! Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra için yavaşta olsa gerekli adımları atan Finlandiya, TBMM'nin onayının ardından tüm üye ülkelerin kararıyla NATO'nun 31. üyesi oldu. Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a belge teslimi yaptı.

    AJANSLAR
    Finlandiya resmen NATO üyesi!

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a belge teslimi yaptı.

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    Böylelikle Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci resmen tamamlanmış oldu.

    ÜYELİĞE GİDEN SÜREÇ
    Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

    Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu. Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu.

        Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.


        NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, başta Ukrayna olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelecek.

        Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği toplantı öncesinde Finlandiya'nın İttifaka 31'inci üye olarak katılımı dolayısıyla tören düzenlenecek.

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılacağı törenle Finlandiya bayrağı, NATO karargahına çekilecek.

        TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ MEŞRU
        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

        İsveç'in NATO üyeliği konusunda İsveç hükümetine telkinde bulunup bulunmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bu ülkenin Haziran 2022'de NATO Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile Üçlü Muhtıra imzalayarak verdiği taahhütleri yerine getirdiğini söyledi.

        Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var ve müttefikler bunu gidermeli. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile işbirliğini artırma konusunda hemfikir olmasını da memnuniyetle karşılıyorum. İsveç terörle mücadelede daha güçlü bir yasa çıkardı. İstihbarat paylaşımı için mekanizmalar mevcut. Silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı.

        İsveç ve Türkiye terörle mücadelede daha yakın çalışırsa bu Türkiye'nin sadece kendisi tarafından değil, İsveç, Finlandiya, NATO müttefikleri ve AB tarafından da terör örgütü olarak görülen PKK ile mücadelesine yardımcı olur" dedi.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce, "Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Bu terör sizi de vurur" şeklinde uyarmıştı.

            İTTİFAKIN 31. ÜYESİ
            NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Finlandiya'nın 31'inci üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi.

            Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında varılan üçlü muhtıradaki şartlara uymasının ardından 30 Mart'ta TBMM'de Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmıştı.

            Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

                Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı batı ve kuzey batı yönünde askeri potansiyeli güçlendireceklerini bildirdi.

                NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
                Öte yandan Dışişleri Bakanlığı NATO'ya üyelik sürecinin anlatıldığı bir infografik paylaştı.

                "Aşama aşama NATO'ya üyelik süreci" ifadeleriyle paylaşılan infografikte şu bilgiler yer aldı;

                NATO: FİNLANDİYA SARSILMAZ GÜVENLİK ŞEMSİYESİ ALTINA GİRECEK

                NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyesi olarak ittifakın kuruluş anlaşmasındaki 5. maddeyle "sarsılmaz güvenlik garantisi" altına gireceğini bildirdi. Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

                "5. MADDE BUGÜNDEN İTİBAREN FİNLANDİYA İÇİN DE UYGULANACAK"

                Finlandiya'nın bugün NATO'ya üye olarak İsveç'ten farklı olarak nasıl bir güvenlik garantisi elde edeceği sorulan Stoltenberg, bugün tam üye olacak Finlandiya'nın bundan böyle ittifakın tüm askeri ve sivil yapılarına dahil olacağını hatırlattı. Stoltenberg, "Ancak en önemlisi Finlandiya üye olarak sarsılmaz bir güvenlik garantisi elde edecek. Toplu savunmamızdaki 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlamındaki 5. madde bugünden itibaren Finlandiya için de uygulanacak." dedi.

                Finlandiya'nın yanı sıra birlikte üyelik başvurusu yapan İsveç'in de son bir yılda daha güçlü ve daha iyi bir pozisyona geldiğini kaydeden Stoltenberg, İsveç'in henüz üye olmasa bile başvuru öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu, davetli ülke olarak NATO toplantılarına katıldığını belirtti.

                Stoltenberg, İsveç'in NATO yapılarına entegre olmaya başladığını, savunma planlamalarını göz önünde bulundurarak kabiliyet hedefleri geliştirdiğini söyledi. Stoltenberg, İsveç'in de en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini, Türkiye dahil tüm üyelerin Finlandiya gibi İsveç'in üyeliğini de onaylayacağına inandığını dile getirdi. Bir Norveçli olarak Finlandiya'yı NATO'da üye olarak karşılayan Genel Sekreter olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Stoltenberg, Finlandiya'nın demokratik bir ülke olarak NATO'ya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

                    BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NATO KARARGAHINA GELDİ
                    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın NATO'ya resmi üyeliği için düzenlenecek törene katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahına geldi.

                    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, yarınki toplantı öncesinde bugün Finlandiya'nın NATO'ya üyelik törenine katılmak üzere NATO Karargahına vardı. Finlandiya, NATO'ya 31'inci üye olarak katılacak.

                    TÜRKİYE BELGEYİ ABD'YE TESLİM ETTİ
                    Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

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