Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek

NATO: FİNLANDİYA SARSILMAZ GÜVENLİK ŞEMSİYESİ ALTINA GİRECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyesi olarak ittifakın kuruluş anlaşmasındaki 5. maddeyle "sarsılmaz güvenlik garantisi" altına gireceğini bildirdi. Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"5. MADDE BUGÜNDEN İTİBAREN FİNLANDİYA İÇİN DE UYGULANACAK"

Finlandiya'nın bugün NATO'ya üye olarak İsveç'ten farklı olarak nasıl bir güvenlik garantisi elde edeceği sorulan Stoltenberg, bugün tam üye olacak Finlandiya'nın bundan böyle ittifakın tüm askeri ve sivil yapılarına dahil olacağını hatırlattı. Stoltenberg, "Ancak en önemlisi Finlandiya üye olarak sarsılmaz bir güvenlik garantisi elde edecek. Toplu savunmamızdaki 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlamındaki 5. madde bugünden itibaren Finlandiya için de uygulanacak." dedi.

Finlandiya'nın yanı sıra birlikte üyelik başvurusu yapan İsveç'in de son bir yılda daha güçlü ve daha iyi bir pozisyona geldiğini kaydeden Stoltenberg, İsveç'in henüz üye olmasa bile başvuru öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu, davetli ülke olarak NATO toplantılarına katıldığını belirtti.

Stoltenberg, İsveç'in NATO yapılarına entegre olmaya başladığını, savunma planlamalarını göz önünde bulundurarak kabiliyet hedefleri geliştirdiğini söyledi. Stoltenberg, İsveç'in de en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini, Türkiye dahil tüm üyelerin Finlandiya gibi İsveç'in üyeliğini de onaylayacağına inandığını dile getirdi. Bir Norveçli olarak Finlandiya'yı NATO'da üye olarak karşılayan Genel Sekreter olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Stoltenberg, Finlandiya'nın demokratik bir ülke olarak NATO'ya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.