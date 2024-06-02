SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de saat 08.45 sularında 3 katlı bir bina bilinmeyen sebeple çöktü. Enkaz altında kalan 9 kişiden 8'i sağ kurtarıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği "Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan faciaya ilişikn jet soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 09:00 Güncelleme 02 Haziran 2024, 12:27
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Soruşturma başlatıldı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kartaltepe Mahallesi'nde saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Çöken binanın altından A.C isimli 1 çocuk toplam 8 kişi yaralı olarak çıkardı.



Yaralı olarak enkazdan çıkarılan M.A., S.D., K.P., A.C., C.C., A.B. K.Y.A. ve D.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. D.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.D. isimli kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökme görüntüleri çık

Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.




SESSİZ DİNLEME SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada "Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralın olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.



"YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"

Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz "7 - 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım" dedi.



Yılmaz, "Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTEMEDİ İDDİASI

Öte yandan olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek, " Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi.



Binanın çökmeden önceki haliBinanın çökmeden önceki hali

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "" 02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.




VALİ GÜL İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şuanda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek. "

İtfaiye Daire Başkanı enkazdan bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktardı.



YARALILARIN DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.



Olay yerinden kareler;









Küçükçekmecede çöken bina ile ilgili olay iddia! Bitişikteki mülk sahibi açıkladı... Kentsel dönüşüme sokmak istemediKüçükçekmecede çöken bina ile ilgili olay iddia! Bitişikteki mülk sahibi açıkladı... Kentsel dönüşüme sokmak istemedi
Küçükçekmecedeki bina işte böyle çöktü! Facia saniye saniye kameradaKüçükçekmecedeki bina işte böyle çöktü! Facia saniye saniye kamerada
Küçükçekmecede bina çöktü otobüs kıl payı kurtuldu! Enkazın havadan görüntüsü... Hurdaya dönen araçlar ve binanın evveliyatıKüçükçekmecede bina çöktü otobüs kıl payı kurtuldu! Enkazın havadan görüntüsü... Hurdaya dönen araçlar ve binanın evveliyatı




TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Soruşturma başlatıldı
Küçükçekmece’deki bina işte böyle çöktü! Facia saniye saniye kamerada
EYT’yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler?
Küçükçekmece’de bina çöktü otobüs kıl payı kurtuldu! Enkazın havadan görüntüsü... Hurdaya dönen araçlar ve binanın evveliyatı
Son dakika: İki oturum 90 soruluk LGS başladı! Oku, düşün, uygula, neticelendir... | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Soykırım kabinesinde ateşkes krizi! Ben Gvir ve Smotrich Netanyahu’yu hükümeti devirmekle tehdit etti
Doğru tarih maaşı artırır: Yüksek emekli aylığı için ne zaman dilekçe verilmeli?
Türkiye’nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih’in katili kırmızı reçeteli ilaçları...
TÜRKSAT 6A ABD YOLUNDA! Yerli ve milli ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A SpaceX’ten uzaya gönderilecek
3 ilçe 4 beldede seçimler yenileniyor! Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Aksaray Güzelyurt... Sandık kuruldu
AK Parti düğmeye bastı! Vergi adaletsizliğine son! Tabana değil tavana yayılacak! Paket hazır Meclis’e geliyor
Schengen vizesi çıkmazında yeni kriz! O ülkeden 8 günlük vize! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!
Tel Aviv-Washington hattından yeni ateşkes oyunu! İsrail basını Hamas ile anlaşıldığını iddia etti Netanyahu’nun baş danışmanı ‘kalıcı ateşkes yok’ dedi
Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ’den finansman Kızıl Soros’tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye’nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
SON DAKİKA