Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Soruşturma başlatıldı

İstanbul Küçükçekmece 'de bulunan Kartaltepe Mahallesi 'nde saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.





Yaralı olarak enkazdan çıkarılan M.A., S.D., K.P., A.C., C.C., A.B. K.Y.A. ve D.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. D.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



S.D. isimli kişinin hayati tehlikesi sürüyor.



Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.







SESSİZ DİNLEME SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada "Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralın olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.





"YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"

Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz "7 - 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım" dedi.







Yılmaz, "Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" ifadelerini kullandı.