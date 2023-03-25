Bu kaçıncı! ABD Başkanı Joe Biden'dan Kanada'da 'Çin' gafı...

80'lik ABD Başkanı Joe Biden yine bir gafa imza attı.
Daha önce kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya kadar biçok olay yaşayan Joe Biden bu kez Kanada ile Çin'i karıştırdı.
ABD ile Kanada, göç, savunma ve güvenlik de dahil olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bir dizi sınır ötesi sorunla ilgili yapılan güncellemeleri açıkladı.
Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü ve açıklamada yaptığı esnada büyük bir gafa imza attı.
KANADA YERİNE ÇİN DEDİ
Biden, göçmen politikası hakkında Kanada'ya övgüde bulunmak isterken "Bugün Çin'i alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.
Hemen kendini düzelterek ve "Affedersiniz, Kanada'yı alkışlıyorum ... Çin hakkında ne düşündüğümü anlayabilirsiniz" diyen Biden'ın bu gafı sonrası salondan kahkaha sesleri yükseldi.
JOE BIDEN'IN GAFLARI SAYMAKLAR BİTMİYOR
ABD Başkanı Joe Biden'ın imza attığı gaflar saymakla bitmiyor...
KAMBOÇYA İLE KOLOMBİYA'YI KARIŞTIRDI
Geçtiğimiz aylarda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya'yı Kolombiya ile karıştırdı. Biden, konuşmasında, "Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
ÖLEN KONGRE ÜYESİNİN NEREDE OLDUĞUNU SORDU
Biden geçtiğimiz yıl yaptığı başka bir gafta ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.