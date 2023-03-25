Bu kaçıncı! ABD Başkanı Joe Biden'dan Kanada'da 'Çin' gafı...

80'lik ABD Başkanı Joe Biden yine bir gafa imza attı.

Daha önce kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya kadar biçok olay yaşayan Joe Biden bu kez Kanada ile Çin'i karıştırdı.

ABD ile Kanada, göç, savunma ve güvenlik de dahil olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bir dizi sınır ötesi sorunla ilgili yapılan güncellemeleri açıkladı.

Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü ve açıklamada yaptığı esnada büyük bir gafa imza attı.

KANADA YERİNE ÇİN DEDİ

Biden, göçmen politikası hakkında Kanada'ya övgüde bulunmak isterken "Bugün Çin'i alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.