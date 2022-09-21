ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler sosyal medyada gündem oldu

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.
JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO
KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER
ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunurken, konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem oldu.
NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.
İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.