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    • Dünya
    • 22.09.2022 04:39
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    • 22.09.2022 04:39
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    ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler sosyal medyada gündem oldu

    Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı. ABD Başkanı'nın konuşmasından çok konuşmadan sonra yaptığı hareketler gündem oldu. Sahneden ayrılırken robotik hareketler yapan Biden sosyal medyada alay konusu oldu. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    79’luk Biden’dan konuşma sonrası tuhaf hareketler

    Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.

    JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO

    KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER
    ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunurken, konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem oldu.



    NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
    Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.



    İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
    ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.



        KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
        Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.



        PROMTER BOMBASI
        Biden'ın bir prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.



        2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
        Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

        Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

        Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

        Oturacaksın.

        Basın mensupları gelecek.

        Sen 2 dakika brifing vereceksin.

        Basın mensupları odadan çıkacak.

        Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

        Katılımcılara teşekkür edeceksin.

        Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.



            BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
            Biden Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

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