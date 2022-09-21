ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler sosyal medyada gündem oldu





BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU

Biden Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

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