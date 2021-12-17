ABD Başkanı Biden yine aynı gafı yaptı: Başkan Kamala Harris

ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken defalarca düşmesi sık sık yaşadığı unutkanlıklar ve gaflarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, aylar önceı Başkan Yardımcısı Kamala Harris üzerinden yaptığı bir gafı tekrarladı.
Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden "Başkan" diye hitap ederek, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" ifadelerini kullandı.
ABD'nin 46. Başkanı olan 79 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.
BIDEN'IN 'ABD BAŞKANI HARRIS' SÖZLERİ
Biden Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.
KABİNE TOPLANTISINDA HARRIS'IN OTURMA ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ
Biden Nisan ayında ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi. Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.