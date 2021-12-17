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    • Dünya
    • 18.12.2021 00:26
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    • 18.12.2021 00:51
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    ABD Başkanı Biden yine aynı gafı yaptı: Başkan Kamala Harris

    Yaptığı gaflar ve canlı yayında uyuya kalmalarla gündeme gelen 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden geçmişte Başkan Yardımcısı Kamala Harris üzerinden yaptığı bir gafı tekrarladı. Joe Biden, Kamala Harris’e yeniden "Başkan" diye hitap etti.

    İHA
    takvim.com.tr
    Biden’dan aynı gaf!

    ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken defalarca düşmesi sık sık yaşadığı unutkanlıklar ve gaflarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, aylar önceı Başkan Yardımcısı Kamala Harris üzerinden yaptığı bir gafı tekrarladı.

    Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden "Başkan" diye hitap ederek, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin 46. Başkanı olan 79 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.

    BIDEN'IN 'ABD BAŞKANI HARRIS' SÖZLERİ
    Biden Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

    KABİNE TOPLANTISINDA HARRIS'IN OTURMA ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ
    Biden Nisan ayında ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi. Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.

        Toplantının ardından kameralara poz veren Biden ve kabine üyeleri fotoğraf çektirdi. Basına verilen pozda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oturuş şekli dikkatlerden kaçmadı.

        Başkan Biden ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması 'ABD başkan kim?' sorusunu akıllara getirdi?

        KAMALA HARRIS ABD'NİN BAŞKANI MI OLACAK?
        Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı. Joe Biden mitingleri esnasında ayakta durmakta ve yürümekte zorlanınca bu iddia daha yüksek sesle dillendirilir olmuştu.

        ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın göreve devam edemeyecek halde olması ve koltuğundan çekilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı ABD Başkanı olarak Oval Ofis'e geçiyor.

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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden yine aynı gafı yaptı: Başkan Kamala Harris
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