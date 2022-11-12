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    • Dünya
    • 12.11.2022 23:13
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    • 12.11.2022 23:13
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    ABD Başkanı Joe Biden yeni bir gafa imza attı! ASEAN zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı

    ABD Başkanı Joe Biden yeni bir gafa daha imza atti. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya'yı Kolombiya ile karıştırdı. Biden, konuşmasında, "Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



        Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca Endonezya'nın bu yıl yaptığı tüm çalışmalarda yer alacağımızı onaylamak istiyorum."



        İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
        ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.



        KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
        Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.



            PROMTER BOMBASI
            Biden'ın bir prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.



            2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
            Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

            Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

            Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

            Oturacaksın.

            Basın mensupları gelecek.

            Sen 2 dakika brifing vereceksin.

            Basın mensupları odadan çıkacak.

            Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

            Katılımcılara teşekkür edeceksin.

            Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.



            BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
            Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.



                TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ
                Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu. Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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                Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden yeni bir gafa imza attı! ASEAN zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı
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