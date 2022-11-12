ABD Başkanı Joe Biden yeni bir gafa imza attı! ASEAN zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı

2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:
Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.
Oturacaksın.
Basın mensupları gelecek.
Sen 2 dakika brifing vereceksin.
Basın mensupları odadan çıkacak.
Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)
Katılımcılara teşekkür edeceksin.
Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.