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    • Dünya
    • 24.02.2023 12:20
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    • 24.02.2023 12:38
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    Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş açıklama: İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki toplantı için Erdoğan'la mutabık kaldık

    Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

    Stoltenberg’ten flaş açıklama: Erdoğan’la mutabık kaldık

    Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSVEÇ ŞOK OLACAK SÖZLERİ SONRASI FİNLANDİYA'DAN FLAŞ BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma ve maket asma skandallarının ardından "(NATO'ya üyelik) Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım." açıklamasının ardından Haavisto, basın toplantısı düzenlemişti.

    Haavisto, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasından anlıyoruz ki Türkiye'de bizim NATO sürecimizi hızlandırmak yönünde bir görüş var." diye konuşmuştu.

    Finlandiya Dışişleri Bakanı öte yandan hala NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ettiklerini, son 10 ayda ittifaka katılım konusunda olumla adımlar attıklarını belirterek, "İsveç, savunma ve dış politika alanında en yakın müttefikimiz." ifadesini kullanmıştı.

    "NATO ÜYELİĞİNİ BEKLEMEK İÇİN SABRIMIZ VAR"
    Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Haavisto, üyeliklerinin onaylanmasının, NATO üyesi ülkelerin de yararına olduğunu kaydetmişti.

        Haavisto, Türkiye'nin NATO üyeliklerini onaylaması için ne kadar bekleyeceklerine ilişkin soruya, "Buna sabrımız var. Bunun için de ABD, İngiltere ve Avrupalı müttefiklerimiz dahil birçok ülke bize güvenceler verdi. Bu da beklemek için iyi bir neden. Bu ülkeler, başımıza bir şey gelirse bekleme listesinde olduğumuz için yardımımıza koşacaklarını söylediler. Bu güvenlik taahhütlerini aldık. Tabii ki bunlar NATO'nun 5. Maddesi gibi değil ama bizim için çok önemli." yanıtını vermişti.



        Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan'ın açıklamasının ardından "derhal" temasa geçildiğini söylemişti.

        Erdoğan'ın açıklamasının Finlandiya'nın NATO'ya üyelik politikasını değiştirmediğini dile getiren Niinistö, hem Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hem de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde temasa geçildiğini söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile hemfikiriz. Kabinem, Erdoğan'ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı" demişti.

        "Şu aşamada söyleyecek bir şey yok. Gelecekte bir açıklama olacaktır" diyen Niinistö, Türkiye'nin politikasının bu süreçte "değiştiğini ve geliştiğini" dile getirmişti.

        Niinistö, "Bu açıklamalar üzerinden koşullandırmalarla yorum yapmak doğru değil. Türkiye'deki genel tablo bu açıklamalarla birlikte değişmemiştir ve hala olduğumuz yerdeyiz. Bu yorumlar, Türkiye'nin değişen söyleminin gelişimini temsil ediyor ve sahip oldukları değer bu. Bu nedenle biz plana sadık kalacağız" açıklamasını yapmıştı.

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "İsveç ile birlikte hareket ettiğimizi çeşitli programlarda söyledim. Finlandiya'nın NATO üyeliği faydasının bir kısmı, İsveç'in NATO üyesi olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Bu belirleyici bir nokta değil ancak dikkate alınması gereken bir nokta" ifadelerini kullanmıştı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSVEÇ'E NATO ŞOKU DÜNYA BASININDA!

            Başkan Erdoğan'ın İsveç şok olacak sözleri dünya basınında da büyük yer kaplamıştı.

            Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet olmuştu.

            'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi' başlığı ile çıkan BBC, haberinde 'Erdoğan, Ankara'nın Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul edebileceğini ancak İsveç'in katılamayacağını öne sürdü' ifadesine yer vermişti.

            İngiliz Guardian gazetesi 'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç olmadan Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini söyledi' demişti.

                Al Jazeera 'Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini ancak İsveç'i engelleyebileceğini söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkmıştı.

                ASSOCİATED PRESS: ERDOĞAN, ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE KABUL EDECEK

                "Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir" ifadesini kullanan Associated Press, Türk hükümetinin Türkiye karşıtı gösteriler ve İslamofobik olaylar nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahat konusunda uyarıda bulunduğunu aktarmıştı.

                Cumartesi günü yayınlanan seyahat uyarısının, geçtiğimiz hafta sonu İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemin ardından geldiği belirtildi. Yaşananların, Türkiye'nin şimdiye kadar İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı reddetmesini pekiştirdiği tespiti yapılmıştı:

                NATO'ya yeni üye kabulü için mevcut üyelerinin oy birliğiyle onayı gerekiyor, ancak Erdoğan hükümeti İsveç'i sadece ve sadece şartları yerine getirmesi durumunda kabul edeceğini söyledi.

                DÜNYADA BİRİNCİ MANŞET: İSVEÇ'E ŞOK!

                LA Times Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığı senaryonun İsveç'e şok olacağını yazmıştı.

                Independent 'Erdoğan, Finlandiya'nın NATO hedefini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir' başlığı ile okurlarının karşısına çıkmıştı.

                    Hindistan merkezli NDTV 'Türkiye Finlandiya'yı NATO'ya Kabul Edebilir, Ama İsveç Olmadan' demişti.

                    CBC, Erdoğan'ın 'Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimizde İsveç şok olacak' sözünü öne çıkarmıştı.

                    Bloomberg ise bu gelişmeyi 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO Üyelik Teklifini Destekleyebilir, İsveç'i Reddedebilir'başlığı ile okurlarına duyurmuştu.

                    İsveç merkezli Expressen, 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO başvurusunu onaylayabilir' başlıklı haberinde Erdoğan'ın sözlerine geniş yer ayırmıştı.

                    BOLTON İSVEÇ'İN SON UMUDU OLDU

                    Aynı gazete 'Trump'ın eski danışmanı John Bolton: Türkiye NATO'dan çıkarılmalı' başlıklı bir haber de yayınlamıştı.

                    Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

                    'Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğine inanıyor ve ülkenin İsveç'e ve Finlandiya'nın NATO uygulamalarına yönelik tutumuna işaret ediyor.'

                    Türk elçiliği önündeki skandal eyleme imza atan Paludan 'pişman mısın?' sorusuna 'Hayır' yanıtını vermişti.

                    Aftonbladet 'Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır' başlığını tercih ederken bir başka İsveç gazetesi Dagens Nyheter Erdoğan'ın Finlandiya'ya yeşil ışık yakabileceğinin sinyalini verdiğini yazmıştı.

                    Svenska Dagbladet 'Erdoğan: Türkiye NATO'da Finlandiya'ya evet diyebilir' başlığı ile çıkmıştı.

                        REUTERS: ERDOĞAN, FİNLANDİYA İÇİN SİNYAL VERDİ

                        Başkan Erdoğan'ın, Finlandiya'nın üyeliğinin İsveç'in yerine değerlendirilebileceğinin sinyallerini verdiğini yazan Reuters, haberinde şu ayrıntıları paylaştı:

                        Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Stockholm ile artan gerilim ortamında Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını İsveç'ten önce kabul edebileceğinin sinyalini verdi. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl NATO'ya katılmak için başvurdu. Tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaçları var. Türkiye ve Macaristan, üyelikleri henüz onaylamadı.

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