Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş açıklama: İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki toplantı için Erdoğan'la mutabık kaldık





Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan'ın açıklamasının ardından "derhal" temasa geçildiğini söylemişti.

Erdoğan'ın açıklamasının Finlandiya'nın NATO'ya üyelik politikasını değiştirmediğini dile getiren Niinistö, hem Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hem de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde temasa geçildiğini söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile hemfikiriz. Kabinem, Erdoğan'ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı" demişti.

"Şu aşamada söyleyecek bir şey yok. Gelecekte bir açıklama olacaktır" diyen Niinistö, Türkiye'nin politikasının bu süreçte "değiştiğini ve geliştiğini" dile getirmişti.