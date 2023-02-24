Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş açıklama: İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki toplantı için Erdoğan'la mutabık kaldık

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSVEÇ ŞOK OLACAK SÖZLERİ SONRASI FİNLANDİYA'DAN FLAŞ BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma ve maket asma skandallarının ardından "(NATO'ya üyelik) Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım." açıklamasının ardından Haavisto, basın toplantısı düzenlemişti.
Finlandiya Dışişleri Bakanı öte yandan hala NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ettiklerini, son 10 ayda ittifaka katılım konusunda olumla adımlar attıklarını belirterek, "İsveç, savunma ve dış politika alanında en yakın müttefikimiz." ifadesini kullanmıştı.
"NATO ÜYELİĞİNİ BEKLEMEK İÇİN SABRIMIZ VAR"
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Haavisto, üyeliklerinin onaylanmasının, NATO üyesi ülkelerin de yararına olduğunu kaydetmişti.