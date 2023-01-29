İsveç Türkiye'nin NATO kararıyla çalkalanıyor! Peş peşe itiraflar: Kristersson hükümeti 100 gün sonra enkaz halinde

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'ten itiraf gibi bir haber geldi.
İsveç basınının Türkiye ile yaşanan krizden duyduğu pişmanlık manşetlere yansıdı.
Aftonbladet "Kristersson hükümeti 100 gün sonra enkaz halinde" başlıklı haberinde hükümeti fırtınada savrulan bir gemiye benzetti. Haberde ülke içindeki çete sorununa NATO krizinin eşlik etmesi ile hükümetin zor durumda kaldığının altı çizildi.
"NATO SÜRECİ RAYDAN ÇIKTI"
Svenska Dagbladet "Türkler bizi hazırlıksız yakaladı" manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde "Endişelenilecek bir şey yoktu. Sonra bir fırtına geldi. İsveç'in NATO süreci bu şekilde raydan çıktı" denildi.