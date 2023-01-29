Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.01.2023 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2023 11:07
    ABONE OL

    İsveç Türkiye'nin NATO kararıyla çalkalanıyor! Peş peşe itiraflar: Kristersson hükümeti 100 gün sonra enkaz halinde

    İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine sahip çıkmasının ardından Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya da kol kanat germesi bardağı taşırdı. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyeceğini açıklarken, yaşanan kriz İsveç'i de vurdu. İsveç basını yaşananları manşetine taşırken, itiraf gibi açıklamalar peş peşe geldi.

    takvim.com.tr
    İsveç Türkiye’nin NATO kararıyla çalkalanıyor

    Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'ten itiraf gibi bir haber geldi.

    İsveç basınının Türkiye ile yaşanan krizden duyduğu pişmanlık manşetlere yansıdı.

    Aftonbladet "Kristersson hükümeti 100 gün sonra enkaz halinde" başlıklı haberinde hükümeti fırtınada savrulan bir gemiye benzetti. Haberde ülke içindeki çete sorununa NATO krizinin eşlik etmesi ile hükümetin zor durumda kaldığının altı çizildi.

    "NATO SÜRECİ RAYDAN ÇIKTI"
    Svenska Dagbladet "Türkler bizi hazırlıksız yakaladı" manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

    Haberde "Endişelenilecek bir şey yoktu. Sonra bir fırtına geldi. İsveç'in NATO süreci bu şekilde raydan çıktı" denildi.

        İSVEÇLİ BAKANDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
        Expressen gazetesi ise İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün itiraf gibi açıklamalarına yer verdi.

        Haberde "Billström, Türkiye'nin Erdoğan'ı eleştiren gösteriler ve Paludan'ın Kur'an yakma olaylarından sonraki öfkesinin İsveç'in NATO sürecini kolaylaştırmadığını söylüyor" ifadelerine yer verildi.

        İsveç'in NATO üyeliği süreci dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansı AP, son durumu "Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları: NATO üyelik süreci durmadı" başlıklı haber ile duyurdu.

        AP'nin abonesi olan pek çok platform bu haberi kullandı. Daha önce Türkiye'ye yönelik provokatif haberleri ile öne çıkan Washington Examiner "Üzgünüz Türkiye NATO'da kalıyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kent Meydanı, Bursa’ya çok yakıştı
        Haberler Dünya İsveç Türkiye'nin NATO kararıyla çalkalanıyor! Peş peşe itiraflar: Kristersson hükümeti 100 gün sonra enkaz halinde
            SON DAKİKA