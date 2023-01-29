İsveç Türkiye'nin NATO kararıyla çalkalanıyor! Peş peşe itiraflar: Kristersson hükümeti 100 gün sonra enkaz halinde

İsveç'in NATO üyeliği süreci dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansı AP, son durumu "Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları: NATO üyelik süreci durmadı" başlıklı haber ile duyurdu.

AP'nin abonesi olan pek çok platform bu haberi kullandı. Daha önce Türkiye'ye yönelik provokatif haberleri ile öne çıkan Washington Examiner "Üzgünüz Türkiye NATO'da kalıyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.