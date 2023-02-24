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    • Dünya
    • 24.02.2023 16:02
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    • 24.02.2023 16:14
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    İnsanlığınız batsın! Almanya'da utanç veren depremzedelere yardım çağrısı: Tarihi geçmiş ürünleri gönderin

    Almanya'da bulunan Ulm Üniversite Hastanesi'nde yapılan yazılı bir duyuruda Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere tarihi geçmiş ürünlerin toplanmasına ilişkin çağrı yapıldı. Çağrı büyük tepki çekerken, hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada bunun resmi bir duyuru olmadığı belirtilerek özür dilendi.

    İHA
    İnsanlığınız batsın! Almanya’da utanç veren çağrı

    Almanya'daki Ulm Üniversite Hastanesi'nde yapılan yazılı bir duyuruda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanması çağrısı tepki çekti. Hastane yönetimi bunun resmi bir duyuru olmadığını açıkladı.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için yardım kampanyalarının düzenlendiği Almanya'da bir hastanede yapılan duyuru tepkilere neden oldu. Baden Württember eyaletindeki Ulm Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı bir duyuruda, deprem bölgelerine son kullanma tarihi geçmiş veya çöpe atılacak malzeme gönderilebileceği belirtildi. Yapılan duyuru Türk vatandaşların tepkisini çekerken, hastane yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.



    Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yardım kampanyasının hastane tarafından düzenlenmediği kaydedilerek, "Duyuru üniversite hastanemizin resmi bir yazısı değildir. Söz konusu metin iç yazışmalardaki bir e-postadan alınmıştır. Yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamanın devamında ise hastanenin konuyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Bandajlar, mide tüpleri veya sondalar gibi şu anda son kullanma tarihi geçmiş, ancak tamamen işlevsel, yüksek kaliteli ve orijinal ambalajlı malzemeler hastane istasyonlarında toplanmaktadır. Herhangi bir ilaç içermediği açıkça belirtilen bu malzemeler, kriz bölgelerine destek amaçlı bazı inisiyatiflere devrediliyor. Son kullanma tarihi geçmemiş materyaller ve hasta bakımı için gerekli olan malzemeler ise hastane tarafından üçüncü şahıslara verilemez" ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Dünya İnsanlığınız batsın! Almanya'da utanç veren depremzedelere yardım çağrısı: Tarihi geçmiş ürünleri gönderin
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