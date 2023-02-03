Küresel çete Türkiye'ye karşı! ABD'li 27 senatörden Biden'a NATO mektubu: İsveç üye olmadan F-16'lar satılmasın

Aksi halde F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı.

HABERİNİ YAPTIRDILAR

Geçtiğimiz ay Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesini isteyeceğini öne süren bir haber kaleme almıştı. Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söylemişti.