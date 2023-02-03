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    • Dünya
    • 03.02.2023 09:42
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    • 03.02.2023 09:50
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    Küresel çete Türkiye'ye karşı! ABD'li 27 senatörden Biden'a NATO mektubu: İsveç üye olmadan F-16'lar satılmasın

    Başkan Erdoğan'ın NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'e destek verilmeyeceğini açıklamasının ardından Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini artırdı. ABD'de 27 senatör Başkan Joe Biden'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Senatörler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılmamasını istedi.

    takvim.com.tr
    İsveç üye olmadan F-16’lar satılmasın

    Başkan Erdoğan'ın NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'e destek verilmeyeceğini açıklamasının ardından Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini artırdı.

    SEÇİMLERE KISA BİR SÜRE KALA SALDIRILAR ARTTI
    Türkiye'nin 2023 seçimlerine ilerlediği bu zamanda peş peşe gelen İslamofobik skandallar gündemdeki yerini korurken Batılı ülkelerden manidar hamleler geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde ABD'nin "Galata, Taksim ve İstiklal'den uzak durun" çağrısının ardından şimdi de İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda konsolosluklarını kapatmaya başladı.

        SKANDAL F-16 MEKTUBU
        Son olarak Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen ABD'li 27 senatör, Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını içeren bir mektup yolladı.

        Biden'a gönderilen mektupta, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmamasının Ukrayna-Rusya Savaşı'nın devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliğini tehdit ettiği iddia edildi.


        Senatörler İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirdiğini savundu.

        Mektupta, iki ülkenin NATO'ya katılımı Türkiye tarafından onaylandıktan sonra, Kongre'nin F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebileceği belirtildi.

        Aksi halde F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı.

        HABERİNİ YAPTIRDILAR
        Geçtiğimiz ay Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesini isteyeceğini öne süren bir haber kaleme almıştı. Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söylemişti.

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