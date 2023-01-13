Beyaz Saray'dan ABD basınına sipariş haber: Biden İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye karşı F-16 kartını oynayacak!

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞIYLA İLGİLİ KARARINI KONGRE'YE İLETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti.

Diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.