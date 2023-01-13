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    • Dünya
    • 14.01.2023 01:15
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    • 14.01.2023 04:25
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    Beyaz Saray'dan ABD basınına sipariş haber: Biden İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye karşı F-16 kartını oynayacak!

    Son dakika haberi! Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin gelecek hafta Kongre'den Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesini isteyeceğini öne sürdü. Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beyaz Saray’dan ABD basınına sipariş haber!

    Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD hükümet kaynakları, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetti.



    NATO ŞARTI KOYDULAR
    Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi.

    Kongre'den onayın istenmesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle hemen hemen aynı zamana denk geleceği belirtildi.

        ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞIYLA İLGİLİ KARARINI KONGRE'YE İLETTİ
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti.

        Diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.

        Kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığının, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.

        ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

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