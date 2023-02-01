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    • Dünya
    • 01.02.2023 15:08
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    • 01.02.2023 15:25
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    Son dakika: Alman Der Spiegel'den ortak mutabakata övgü! Amaçları Türkiye'yi eskiye götürmek

    Son zamanlarda SİHA’ları hedef alması ve Anayasa’dan Türklük maddesinin tartışılmaya açılması ile ilgili açıklamasıyla büyük tepki çeken 6’lı masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ortak mutabakat için “Avrupa bize aferin diyecek” ifadelerini kullanmıştı. Babacan’ın sözlerinin ardından Alman basınından Der Spiegel’den dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Yazıda eski Türkiye’ye geri götürme mutabakatı övüldü.

    Der Spiegel’den ortak mutabakata övgü!

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözlerinin ardından Alman basınından Der Spiegel'de, dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

    Spiegel, muhalefet partilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şans elde edebilmek için bir ittifak kurduğunu söyledi.

    Yine yazıda muhalefetin bir aday belirlemese de bir program üzerinde uzlaştığı ifade edildi.

    AB ÜYELİĞİ VE NATO TAAHHÜDÜNE VURGU YAPILDI
    Konuya ilişkin Spiegel'de, "Türkiye'deki altı muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir şans elde edebilmek için ittifak kurdu. Cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi ancak en azından bir program var." denildi.

        Son olarak yazıda ayrıca, altılı masanın AB üyeliği ve NATO taahhüdünde bulunmasına da vurgu yapıldı.

        YAZIKLAR OLSUN!
        Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında Ali Babacan'ın skandal açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

        Erdoğan, muhalefete eleştirilerine devam ederek, "Genelkurmay Başkanlığına ve MİT Başkanlığına sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle, onları kullananlara selam veriyorlar. 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayi projelerine dokunacağız' diyerek, kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin bu alanlarda üstlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Hatta içlerinden bir tanesi çıkmış diyor; 'Batı bize aferin diyecek.' Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın 'aferin' demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan 'F-35 projesine geri döneceğiz' diyerek, en yetkili ağızları üzerinden bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığını itiraf edenlere selam veriyorlar. Yunanistan'a selam veriyorlar. Eski Türkiye'ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere selam veriyorlar. Herhalde ihtiyaç duymadıkları için olacak kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.

        HALK TV'DE AVRUPA İTİRAFI
        6'lı masanın küçük ortaklarından Ali Babacan'dan olay bir itiraf geldi!

        Muhalefet içine düştüğü adaylık kavgasının gölgesinde 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni tanıttı.


            CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin imza attığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni dün Ankara'da açıklandı.

            ''YIKIM'' Mutabakatı! 6'lı masa FETÖ'ye PKK'ya selam çaktı


            Programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salonda takip etti.


            6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİNDE FETÖ'YÜ VE HDPKK'YI SEVİNDİLER İFADELER
            Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu. 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denirken KHK ile ilgili verilen vaatte dikkatlerden kaçmadı. 6'lı 'İstemezük' zihniyetini metne dökerek Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.



            HDPKK'YA 'KAYYUM' SELAMI ÇAKTILAR!
            Hazırlanan metinde, PKK'ya mali destek sağlayan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşın atılacak adımlara yer verildi. Metinde, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadeleri yer aldı.




                FETÖ'CÜLERE KUCAK
                15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cü teröristlere el uzatan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulundu.




                PROJE DÜŞMANLIĞI
                Kanal İstanbul'a da karşı çıkan 6'lı masa, mega projeyi durduracağını açıkça ilan ederek hazırladıkları metinde, "Kaynakları "Kanal İstanbul" gibi rant projeleri için değil Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız." ifadesine yer verdi.

                Birçok skandalın yer aldığı bu metne ilişkin Ali Babacan'dan flaş bir itiraf geldi.

                ALİ BABACAN'DAN 'AVRUPA' İTİRAFI
                DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni adeta Avrupa'ya yaranmak için oluşturduklarını itiraf edercesine canlı yayında sallayarak, "Avrupa'dan bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler" dedi.

                    CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Babacan yaptıkları çalışmanın çok kıymetli olduğunu iddia ederek şunları söyledi;

                    "Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler"

                    TEPKİ ÇEKTİ
                    6'lının Avrupa'dan aferin beklediğininin itirafı olan bu açıklamalar tepkilere sebep oldu.

                    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hedefi Avrupa'dan "aferin" almak olan bir anlayış, bu milletin sorumluluğunu taşıyamaz, ülkemizi de milletimizi de temsil edemez." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

                    İşte o tepkilerden bazıları;

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                    Haberler Dünya Son dakika: Alman Der Spiegel'den ortak mutabakata övgü! Amaçları Türkiye'yi eskiye götürmek
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