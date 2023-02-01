Son dakika: Alman Der Spiegel'den ortak mutabakata övgü! Amaçları Türkiye'yi eskiye götürmek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözlerinin ardından Alman basınından Der Spiegel'de, dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.
Spiegel, muhalefet partilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şans elde edebilmek için bir ittifak kurduğunu söyledi.
Yine yazıda muhalefetin bir aday belirlemese de bir program üzerinde uzlaştığı ifade edildi.
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Konuya ilişkin Spiegel'de, "Türkiye'deki altı muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir şans elde edebilmek için ittifak kurdu. Cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi ancak en azından bir program var." denildi.