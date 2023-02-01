Son dakika: Alman Der Spiegel'den ortak mutabakata övgü! Amaçları Türkiye'yi eskiye götürmek

Erdoğan, muhalefete eleştirilerine devam ederek, "Genelkurmay Başkanlığına ve MİT Başkanlığına sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle, onları kullananlara selam veriyorlar. 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayi projelerine dokunacağız' diyerek, kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin bu alanlarda üstlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Hatta içlerinden bir tanesi çıkmış diyor; 'Batı bize aferin diyecek.' Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın 'aferin' demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan 'F-35 projesine geri döneceğiz' diyerek, en yetkili ağızları üzerinden bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığını itiraf edenlere selam veriyorlar. Yunanistan'a selam veriyorlar. Eski Türkiye'ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere selam veriyorlar. Herhalde ihtiyaç duymadıkları için olacak kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.