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    • Dünya
    • 24.01.2023 15:22
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    • 24.01.2023 15:39
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    İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim yakılmasını canlı yayınlayan kişiyi önce gözaltına aldığı Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasından önce, İsveç polisine gözaltına alınan arkadaşını serbest bıraktırdığı ortaya çıktı. Paludan'ın arkadaşının fotomuhabiri Orhan Karan'a sözlü tacizde bulunduğu ve tehdit ettiği belirlendi. Karan, gözaltına alınan kişinin, Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yakmasını canlı yayınlamakla görevlendirildiğini kaydetti. Öte yandan Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı Hamzat Çimayev'e yanıt olarak, "Kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde de yakabilirim" dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İsveç’te ikinci skandal! Polis-Paludan ortaklığı ifşa oldu

    Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakındaki provokasyonunu izleyen fotomuhabiri Orhan Karan, daha önce de Paludan'ın benzer eylemlerinden tanıdığı ve aşırı sağcı liderin arkadaşı olduğunu bildiği kişinin, 21 Ocak'taki eylem sırasında kendisine aniden saldırgan tavırla yaklaştığını ve sözlü tacizde bulunmadan önce saldırmakla tehdit ettiğini söyledi.

    Karan, "Sözlü tacizini fiziksel saldırıya çevirdi. Olay yerine gelen polisler, olaya şahit olduğundan onu hemen gözaltına aldı. Daha sonra bana, (saldırganın) bölgeden uzaklaştırıldığını söylediler." dedi.

    Orhan Karan, olaydan kısa süre sonra Paludan'ın bölgeye geldiğini, ancak polise gözaltındaki arkadaşını serbest bırakmadıkları sürece aracından çıkmayacağını söylediğini belirtti.

    SUÇA VE ŞİDDETE KARIŞMIŞ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
    Polisin, Paludan'ın talebine boyun eğdiğini ve bu kişiyi provokasyonun gerçekleştiği yere geri getirdiğini kaydeden Karan, "yani bir suça ve şiddet eylemine karışmış kişiyi serbest bıraktıklarını" ifade etti.

    PALUDAN'DAN ALÇAK EYLEM | VİDEO İZLE

    Karan, gözaltına alınan kişinin, Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yakmasını canlı yayınlamakla görevlendirildiğini kaydetti.

    Paludan'ın eylemini gerçekleştirmesine izin veren polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Karan, polisin söz konusu kişiyi serbest bıraktıkları için daha sonra kendisinden özür dilediğini ifade etti.

    Polisin tepkisine şaşırdığını ifade eden Karan, normal şartlarda gözaltına alınan diğer kişilerin karakola götürüleceğini aktardı.

        KUR'AN-I KERİM'İ YAKAN IRKÇI RASMUS PALUDAN YENİ PLANI İÇİN ADRES GÖSTERDİ
        Öte yandan Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı Hamzat Çimayev'e yanıt olarak, "Kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde de yakabilirim" dedi.

        Sosyal medya hesabından Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamzat Çimayev'e yanıt veren Paludan Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyerek, "Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi.

        İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Paludan'a tepki gösteren Çimayev, Danimarkalı siyasetçi için 'terörist' demişti.

        Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den veto gelmiş, iki İskandinav ülkesinin teröre destek vermeyeceklerini belirtmesinin ardından ise Türkiye NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı.

            Ancak sonrasında PKK sempatizanlarının skandal hamlelerine bir de aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın eylemleri eklenmişti. Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

            Nitekim Paludan hafta içi eyleminin günü ve saatiyle ilgili bilgi vermiş aynı zamanda hükümetten izin talep ettiğini de ifade etmişti. Yaşanan rezalete Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İsveç ise yaşananlardan dolayı resmen birbirine girdi. Bir kesim bunun 'ifade özgürlüğü' olduğunu savundu.

            Olaylar sonrasında açıklama yapan Başkan Recep Tayip Erdoğan,İsveç'e "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" sözleri ile rest çekti. Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündemine damga vurdu.

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            Haberler Dünya İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim yakılmasını canlı yayınlayan kişiyi önce gözaltına aldığı Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı
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