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    • Dünya
    • 23.01.2023 18:09
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    • 23.01.2023 18:19
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    İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor! PKK/YPG yandaşlarından alçak gösteri: Sözde Erdoğan maketine saldırdılar

    Son dakika haberi | Terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri iade etmeyen ve onlara sahip çıkan, üstüne bir de Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçaklığa sessiz kalan İsveç'te şimdi de terör örgütü yandaşları başkent Stockholm'de sözde Başkan Erdoğan'ı simgeleyen makete sopalarla vurdu. Örgüt yandaşları geçtiğimiz gün de Başkan Erdoğan'ın afişini yere sererek üzerinde yürümüştü.

    takvim.com.tr
    İsveç’te skandallar bitmek bilmiyor! Alçak gösteri

    NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te her gün bir başka rezalet yaşanıyor. Terör örgütü üyelerine kol kanat geren ülkede, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı da düzenlenmişti. Teröristlerin meydanlarında cirit attığı ülkede, bu kez yine Başkan Erdoğan hedef alındı.

    İsveç'te skandallar bitmiyor!

    SÖZDE ERDOĞAN MAKETİNE SOPALARLA SALDIRDILAR
    Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'in başkenti Stockholm'de sözde Başkan Erdoğan'ı simgeleyen bir makete sopalarla saldırdı. Ters çevrilmiş sözde Erdoğan maketine sırasıyla sopalarla vuran örgüt yandaşları, bu anları kaydetti.

    TERÖRİSTLER İSVEÇ MEYDANLARINDA CİRİT ATIYOR
    Sürekli olarak terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri, Türkiye ve Başkan Erdoğan'a hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

    Geçtiğimiz günlerde Stockholm'de düzenlenen bir gösteride Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir maketin başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer maketin eline de terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçası tutturdukları görüldü.

        Polis eşliğinde gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Medbargare Platsen bölgesine kadar yürüdü. Yola Başkan Erdoğan'ın afişlerini seren terör örgütü yandaşları bu afişlerin üzerinde yürüdü.

        ÇİRKİN PROVOKASYON
        Diğer yandan aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'da Kur'an Kerim yaktığı çirkin eylemini gerçekleştirdi.

        Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi. Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

        "EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"
        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        İsveç'in başkenti Stokholm'de bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

        Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç'in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir.

        Üçlü Ahitname'deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç'ten, Üçlü Ahitname'deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

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        Haberler Dünya İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor! PKK/YPG yandaşlarından alçak gösteri: Sözde Erdoğan maketine saldırdılar
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