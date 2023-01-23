İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor! PKK/YPG yandaşlarından alçak gösteri: Sözde Erdoğan maketine saldırdılar

NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te her gün bir başka rezalet yaşanıyor. Terör örgütü üyelerine kol kanat geren ülkede, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı da düzenlenmişti. Teröristlerin meydanlarında cirit attığı ülkede, bu kez yine Başkan Erdoğan hedef alındı.
SÖZDE ERDOĞAN MAKETİNE SOPALARLA SALDIRDILAR
Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'in başkenti Stockholm'de sözde Başkan Erdoğan'ı simgeleyen bir makete sopalarla saldırdı. Ters çevrilmiş sözde Erdoğan maketine sırasıyla sopalarla vuran örgüt yandaşları, bu anları kaydetti.
TERÖRİSTLER İSVEÇ MEYDANLARINDA CİRİT ATIYOR
Sürekli olarak terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri, Türkiye ve Başkan Erdoğan'a hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.