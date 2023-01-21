Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı sonrası İslam dünyasından İsveç'e peş peşe çok sert tepkiler





BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.



Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının tüm Müslümanlara yönelik provokatif bir eylem ve inançları hedef alan apaçık bir saldırı olduğunu belirtti.

Yemen'deki Husi Siyasi Bürosundan yapılan açıklamada da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı. Bu eylem, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca bir adım" olarak nitelendirildi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) de Almanya'nın Köln kentinde yaptığı basın açıklaması ile çirkin eyleme tepki gösterdi.



