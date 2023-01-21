Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.
MÜDAHALE EDİLMEDİ
Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, dün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin bugün yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti.
Paludan, TSİ ile saat 15.00'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı.
Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.
Aynı zamanda alçak saldırı sırasında bölgede bulunan bir Türk vatandaşının tepki gösterdiği duyuldu.
HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada alçak saldırıya sert tepki gösterildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.