Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz

Öte yandan Stockholm'de yaşayan Türkler, Türkiye Büyükelçiliği önünde ellerinde Türk bayrakları ile yaşananları protesto etti. Aslında tüm İslam coğrafyasından daha güçlü bir ses yükselmesi bekleniyordu. Sadece İslam coğrafyası değil tüm ülkelerin ve kurumların böyle bir olaya tepki göstermesi bekleniyordu.

RASMUS PALUDAN KİM?

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stram Kurs adlı aşırı sağ çizgide olan ve Danimarka ile İsveç'te faaliyet gösteren bir siyasi partinin kurucusu olarak biliniyor.