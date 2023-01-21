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    • 21.01.2023 17:06
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    Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz

    İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Çirkin saldırı nedeniyle bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Kutsal değerlerimize hakaret eden bu eyleme ifade özgürlüğü altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz! Nefret suçudur" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önüne giden Türk vatandaşları da, alçak saldırıya karşı ellerinde Türk bayraklarıyla protestoda bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırıya tepki

    Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.

    MÜDAHALE EDİLMEDİ
    Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, dün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin bugün yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti.

    Paludan, TSİ ile saat 15.00'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı.

    Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.

    Aynı zamanda alçak saldırı sırasında bölgede bulunan bir Türk vatandaşının tepki gösterdiği duyuldu.

    HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ
    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada alçak saldırıya sert tepki gösterildi.

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
    Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.

        Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.

        TEPKİLER YÜKSELDİ
        Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç'teki nefret eylemleri hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi bir akıl tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak provokasyonu lanetlediğini bildirdi.

            TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsveç bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ediyor. Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir 'eylem'e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir." sözlerini kullandı.

            Öte yandan Stockholm'de yaşayan Türkler, Türkiye Büyükelçiliği önünde ellerinde Türk bayrakları ile yaşananları protesto etti. Aslında tüm İslam coğrafyasından daha güçlü bir ses yükselmesi bekleniyordu. Sadece İslam coğrafyası değil tüm ülkelerin ve kurumların böyle bir olaya tepki göstermesi bekleniyordu.

            RASMUS PALUDAN KİM?
            Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stram Kurs adlı aşırı sağ çizgide olan ve Danimarka ile İsveç'te faaliyet gösteren bir siyasi partinin kurucusu olarak biliniyor.

            Paludan, daha önce Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Paludan daha önce de Kuran-ı Kerim yakma eylemi düzenlemiş ve en son geçen yıl Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kuran-ı Kerim yakam eylemini gerçekleştirmişti.

                İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yaktı.

                Çirkin saldırı nedeniyle bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Kutsal değerlerimize hakaret eden bu eyleme ifade özgürlüğü altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi.

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                Haberler Güncel Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz
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