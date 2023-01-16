İngiltere, Fransa ve ABD'de sağlık sistemi çökme noktasına geldi! 1 yıl sonraya randevu acil serviste 12 saati bulan bekleyiş

Samu-Urgences de France Sendikası Başkanı Marc Noizet, durumu "Acil servisler boşalamıyor çünkü hastalar, hastanelere yatış yaptıramıyor ve koridorlardaki yataklar, hastane yatışı bekleyen hastalardan ötürü dolmuş durumda." ifadesini kullandı.

Noizet, Aralık 2022'de 31 kişinin acil yatağında müdahale ya da hastaneye sevk beklerken öldüğünü, bunların çoğunun yaşının 60-70'lerin üzerinde olduğunu aktardı.

ACİLDEN HASTANEYE NAKİL SÜRESİ 2-3 GÜN ARASINDA DEĞİŞİYOR

Aralık 2022'de acilden hastaneye nakil süresinin 2-3 günü bulduğu Fransa'da, bir hastanenin acil servisindeki yatakta 90 saatten fazla hastaneye sevk edilmeyi bekleyen 90 yaşındaki hastanın bu sürede altının sadece 1 defa değiştirildiği kaydedildi.

Sedyede uzun süre kalan yaşlıların vücutlarında yatak yarası oluşurken, yemeklerin yetersiz olması nedeniyle sağlık personeli, yemek dağıtımında hastalar arasında tercih yapmak durumunda kaldı.

Samu-Urgence France Sendikasından aynı zamanda milletvekili olan Profesör Philippe Juvin ise acil yatağında beklerken ölenlerin sayısının resmi açıklamalarda belirtildiği gibi 31'den fazla olduğunu ve bu sayının 150'yi bulduğunu açıkladı.

Juvin, resmi rakamın ülkede gönüllü veri paylaşan 32 bölgeden 19'undaki verileri yansıttığını, gerçek ölüm sayısının ülke geneli için daha da yüksek olduğunu kaydetti.

FRANSA, KRİZE RAĞMEN "ACİL SAĞLIK PLANINI" DEVREYE ALMADI

Başkent Paris'in de içerisinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 27 Aralık 2022'de bütün hastaneler arasında sadece birinde yoğun bakım yatağının boş olması gibi ciddi bir durumda bile Fransa yönetimi, "acil sağlık planını" devreye almayı reddetti.

Bunun üzerine Savoy ve Ain'de 9 hastane ve 1 klinik, 29 Aralık 2022'de acil durum planını yerel bağlamda devreye aldı.

Diğer yandan hastaneler, yatak ve personel yetersizliği nedeniyle acil olmayan ameliyatları erteleme, yatan hastalar arasında durumu görece iyi olanları taburcu etmeye başladı.

Muayene ücreti olan 25 avronun 50 avroya çıkarılmasını talep eden pratisyen hekimlerin de greve gitmesi, krizin daha da kötüleşmesine katkıda bulundu.

FRANSA'DA UZUN SÜREDİR SAĞLIK PERSONELİ YETERSİZLİĞİ HAKİM

Ülkede, Kovid-19, grip ve bronşiolit salgınlarının aynı anda görülmesiyle iyice belirginleşen sağlık sistemi krizinin, Fransa'da uzun süredir var olan "sağlık personeli yetersizliği" sorununun bir yansıması olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Araştırma, Çalışma, Ölçme ve İstatistik Biriminin (DREES) verilerine göre, Fransa'da yılda 22 milyon talebe cevap veren sadece 697 acil servis birimi bulunuyor.

Son dönemde önemli ölçüde doktorun emekliye ayrılması hesaba katılmazsa dahi ülkede, veriler 2022'de sadece 220 bin doktorun ülkede görev yaptığını gösteriyor.