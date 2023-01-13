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    • 13.01.2023 15:59
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    İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor! Kalp krizi geçiren bir hasta 45 dakika ambulans bekledi hayatını kaybetti

    İngiltere’de hastaların ambulans ve acil serviste bekleme süreleri rekor seviyeye ulaştı. Acil Servislerde yaşanan gecikmeler nedeniyle her hafta 300-500 arasında insanın hayatı kaybettiği açıklanırken, hastaneler 'durumunuz ölümcül değilse hastaneye gelmeyin' uyarısında bulunuyor. Yaşanan vahim duruma yeni bir örnek geldi. 68 yaşındaki bir hasta, evinde kalp krizi geçirince ailesi ambulansı aradı. Hasta, 45 dakika boyunca bekledikten sonra hayatını kaybetti.

    45 dakika ambulans bekledi hayatını kaybetti

    Rutin tedavi için bekleyen hastaların sayısının 7 milyonu geçtiği İngiltere'de, kış aylarında Kovid-19 ve grip salgınında artan vakalar, uzun süredir baskı altında olan sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

    Özellikle hastanelerdeki yatak doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle hem hastaların acil servislerdeki bekleme süreleri hem de acil servislerin önünde veya hastane otoparklarında oldukça uzun süre bekleyen ambulansların sayısı kış aylarında ciddi artış gösterdi.

    İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, Kasım 2022'de 37 bin 837 hasta, acil serviste 12 saatten fazla bekledi. Bu sayı, Kasım 2021'de 10 bin 646 olarak kayıtlara geçmişti.

    Öte yandan, hastaların acil durumlarda ambulans hizmeti için 15-20 saati bulan uzun bekleyişi, sağlık sisteminin içinde bulunduğu krizi gözler önüne serdi.

    İngiltere'de sağlık verilerine göre, halen hastanelerdeki 8 yataktan 1'inde Kovid-19 ve grip hastaları tedavi görüyor.

    Hükümet, hastanelerde yataklı tedavi gerekmeyen hastaları taburcu ederek yatak doluluk oranlarını azaltma sözü verdi.

    ACİL SERVİSLERDEKİ GECİKMELERİN HAFTADA 300 İLA 500 ÖLÜME YOL AÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

    İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisinin, hafta başında yaptığı açıklamada, acil bakım hizmetlerindeki bekleme sürelerinin haftada 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürmesi, ülkenin gündemine oturdu.

    Acil tıp doktorları birliği Royal College of Emergency Medicine'ın başkanı Dr. Adrian Boyle, geçen ay acil servislerde "bugüne kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini bildirdi.

        Ayrıca, geçen ay hastanelerdeki yatak doluluk oranında "bugüne kadarki en yüksek seviyeye" ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, "Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz." dedi.

        DOKTORLAR, SİSTEMDEKİ KRİZLE İLGİLİ BAŞBAKAN'A "ACİL TOPLANTI" ÇAĞRISINDA BULUNDU

        Ülkede sağlık sisteminde kilit öneme sahip doktorlar, Başbakan Rishi Sunak'a parlamentonun Noel tatiline son verip sağlık sistemindeki krize ilişkin "acil toplantı" yapılması çağrısında bulundu.

        İngiltere Doktorlar Birliği (DAUK), Başbakan'a yazdıkları açık mektupta, 9 Ocak'a kadar tatilde olan milletvekillerinin parlamentoya geri dönmelerini ve sağlık sisteminde yaşanan krizi bir an önce ele almalarını istedi.

        Tecrübeli NHS personelinin, "sağlık sisteminde bugüne kadar görülmemiş derecede bir kriz" olduğunu bildirdikleri aktarılan mektupta, doktorlarının acil servislerdeki kaotik durum ve standartların altındaki hasta koşullarına ilişkin paylaşımlarının "üzüntü verici" olduğu kaydedildi.

        ECZACILAR "İLAÇLARDA KITLIK UYARISI" YAPTI

        İngiltere'de eczaneler birliği, grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarında artışın yaşandığı kış aylarında "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısında bulundu.

        İngiltere Bağımsız Çoklu Eczaneler Birliği (AIMp) Başkanı Dr. Leyla Hannbeck, eczacıların en temel ve yaygın soğuk algınlığı ve grip ilaçlarını temin etmek için mücadele verdiğini belirtti.

        Hannbeck, reçetesiz satılan ilaçlar arasında yer alan boğaz pastilleri, öksürük ilaçları ve bazı ağrı kesicilerde tedarik sorunu olduğunu; daha önce bu düzeyde bir ilaç kıtlığı görmediklerini söyledi.

        Bu kış soğuk algınlığı ve grip vakalarındaki artış nedeniyle söz konusu ilaçlara talebin yüksek olduğunu aktaran Hannbeck, eczanelerdeki ilaç eksikliğinin sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

        SAĞLIK BAKANI, KRİZDEN "KOVİD-19 VE GRİP SALGININI" SORUMLU TUTTU

        İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, uzun saatler süren ambulans bekleme sürelerinin "kabul edilemez" olduğu açıklamasında bulundu ancak sağlık sistemi üzerindeki ciddi baskı nedeni olarak Kovid-19 ve grip salgınına işaret etti.

        Buna karşılık, İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ise hükümetin "siyasi tercihlerinin" hastaların "gereksiz yere ölmesine" yol açtığı değerlendirmesinde bulundu.

            BMA Konseyi Başkanı Prof. Dr. Philip Banfield, "İngiliz Tabipler Birliği defalarca hükümeti oturup sağlık hizmetimiz üzerindeki baskılar hakkında konuşmaya davet etti ancak sessizlikleri sağır edici. Kendi Sağlık Bakanı (Barclay) bu krizin nasıl çözülebileceğini tartışmazken Başbakan'ın Yeni Yıl mesajında NHS'yi desteklemekten bahsetmesi samimiyetsiz." ifadelerini kullandı.

            KALP KRİZİ GEÇİRDİ 45 DAKİKA AMBULANS BEKLEYİNCE HAYATINI KAYBETTİ
            İngiltere'de önceki gün ambulans çalışanları greve gitti. Ancak Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanları henüz greve başlamadan önce de ambulansa ulaşmak kolay değildi.

            BBC'de yer alan habere göre, 68 yaşındaki Martin Clark grevler başlamadan önce, 18 Kasım'da Doğu Sussex'teki evinde göğüs ağrısı hissetmeye başladı.

            Ailesi üç kere ambulansı arayıp 45 dakika bekledikten sonra onu kendi arabalarıyla hastaneye götürdü.

            Hastaneye vardıklarında Clark'ın kalbi durdu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

            Eşi Ann onun acıyla kıvrandığını, bir noktada "Sanırım başaramayacağım, seni seviyorum" yazdığını söylüyor.

            Bu olay, İngiltere'de ambulansa ulaşmanın ne kadar zor ve bekleme sürelerinin ne kadar uzun olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

            Şu anda acil durum numarasını aradığınızda birine ulaşmanız ortalama bir buçuk saatten daha fazla sürüyor.

            Bu örneğin kalp krizi gibi durumlarda müdahale edilmesi gereken süreden beş kat daha fazla.

            Ann Clark, BBC Breakfast programında eğer ambulans zamanında gelseydi ne olabileceğine dair düşünmeden edemediğini söyledi:

            "İçki içmezdi, sigara içmezdi, her gün yürürdü. O gün bahçe işi için dışarı çıkmıştı.

            "NHS bozulmuş durumda. Herkes, hasta olurlarsa ne yapacağını düşünüyor. Bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle giderse daha çok ölüm yaşanacak. Bu korkunç bir durum."

            Güneydoğu Ambulans Hizmetleri ise "Clark için gereken zamanda cevap veremediğimiz için çok üzgünüz. İhtiyacı olan herkese olabilecek en hızlı şekilde cevap verebilmek için çok çalışıyoruz" diyor.

            Ann Clark acil yardım hattı 999'u saat 16.58'de aradı.

                Cevap alamadı.

                17.30'da tekrar aradı ve o noktada eşinin durumu daha kötüleşmişti.

                17.45'te ailesi onu kendi arabalarıyla hastaneye götürmelerini önerdi, ancak telefondaki kişi onlara "bunu tavsiye etmeyiz" dedi.

                17.55-18.01 arası ambulans hizmetleri evlerini aradı.

                O sırada aile evden çıkmıştı.

                Bırakılan mesajda henüz bir ambulans atanamadığı belirtiliyordu.

                Kalp krizi gibi durumlarda ambulansın ortalama 18 dakikada hastaya ulaşması gerekiyor.

                İngiltere Kalp Vakfı'ndan (BHF) Dr. Sonya Babu-Narayan, "Kalp krizi ya da durması gibi durumlarda ölüm ve yaşam arasındaki süreçte dakikalar fark edebilir. Bu durumlardaki gecikmeler yeni normal olamaz" dedi ve ekledi:

                "Sağlık çalışanları elinden geleni yapıyor ancak yeterli sayıda çalışan yok ve zor şartlarda çalışıyorlar."

                Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ise bireysel olaylarla ilgili yorum yapmayacaklarını ancak pandemiyi izleyen süreçte NHS üzerindeki baskının ve sağlık personelinin "yorulmadan çalıştıklarının" farkında olduklarını söylüyor.
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