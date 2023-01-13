İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor! Kalp krizi geçiren bir hasta 45 dakika ambulans bekledi hayatını kaybetti

Rutin tedavi için bekleyen hastaların sayısının 7 milyonu geçtiği İngiltere'de, kış aylarında Kovid-19 ve grip salgınında artan vakalar, uzun süredir baskı altında olan sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.
Özellikle hastanelerdeki yatak doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle hem hastaların acil servislerdeki bekleme süreleri hem de acil servislerin önünde veya hastane otoparklarında oldukça uzun süre bekleyen ambulansların sayısı kış aylarında ciddi artış gösterdi.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, Kasım 2022'de 37 bin 837 hasta, acil serviste 12 saatten fazla bekledi. Bu sayı, Kasım 2021'de 10 bin 646 olarak kayıtlara geçmişti.
Öte yandan, hastaların acil durumlarda ambulans hizmeti için 15-20 saati bulan uzun bekleyişi, sağlık sisteminin içinde bulunduğu krizi gözler önüne serdi.
İngiltere'de sağlık verilerine göre, halen hastanelerdeki 8 yataktan 1'inde Kovid-19 ve grip hastaları tedavi görüyor.
Hükümet, hastanelerde yataklı tedavi gerekmeyen hastaları taburcu ederek yatak doluluk oranlarını azaltma sözü verdi.
ACİL SERVİSLERDEKİ GECİKMELERİN HAFTADA 300 İLA 500 ÖLÜME YOL AÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisinin, hafta başında yaptığı açıklamada, acil bakım hizmetlerindeki bekleme sürelerinin haftada 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürmesi, ülkenin gündemine oturdu.
Acil tıp doktorları birliği Royal College of Emergency Medicine'ın başkanı Dr. Adrian Boyle, geçen ay acil servislerde "bugüne kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini bildirdi.