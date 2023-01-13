İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor! Kalp krizi geçiren bir hasta 45 dakika ambulans bekledi hayatını kaybetti

Bu olay, İngiltere'de ambulansa ulaşmanın ne kadar zor ve bekleme sürelerinin ne kadar uzun olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Şu anda acil durum numarasını aradığınızda birine ulaşmanız ortalama bir buçuk saatten daha fazla sürüyor.

Bu örneğin kalp krizi gibi durumlarda müdahale edilmesi gereken süreden beş kat daha fazla.

Ann Clark, BBC Breakfast programında eğer ambulans zamanında gelseydi ne olabileceğine dair düşünmeden edemediğini söyledi:

"İçki içmezdi, sigara içmezdi, her gün yürürdü. O gün bahçe işi için dışarı çıkmıştı.

"NHS bozulmuş durumda. Herkes, hasta olurlarsa ne yapacağını düşünüyor. Bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle giderse daha çok ölüm yaşanacak. Bu korkunç bir durum."

Güneydoğu Ambulans Hizmetleri ise "Clark için gereken zamanda cevap veremediğimiz için çok üzgünüz. İhtiyacı olan herkese olabilecek en hızlı şekilde cevap verebilmek için çok çalışıyoruz" diyor.

Ann Clark acil yardım hattı 999'u saat 16.58'de aradı.