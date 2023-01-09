İngiltere'de sağlık sistemi çöktü! Hastalar yatak yerine yerde yatıyor

Simpson, "Karımı kaybettim. Ben 47 yaşında yalnız kaldım ve eşim 54 yaşında hayatını kaybetti. Kas erimesi hastalığı olan miyotonik distrofi olduğu için bir gün hayatını kaybedeceğini biliyorduk ama bu şekilde yalnız bırakılarak değil." ifadelerini kullandı.

Ambulans gelene kadar eşiyle sürekli konuşmaya çalıştığını, ilgilendiğini ve ilaçlarını verdiğini anlatan Simpson, "Çok öfkeliyim. Eşim hayatını asla bu şekilde kaybetmemeliydi." diye konuştu.

Simpson, eşini Kovid-19 salgını döneminde hastalıktan korumak için elinden geleni yaptığını ancak salgından iki yıl sonra yaşanan bu olayın ardından onu kaybettiğini dile getirerek "Onu Kovid-19'dan korumak için iki yıl çaba sarf ettim. Her şeyi, her bir kuralı en ince ayrıntısına kadar takip ettim. Yanıma daima el temizleme jeli aldım. Sırf karımı güvende tutmak için onu sürekli kontrol ettim ama onu öldüren, ambulans hizmetiydi."