İngiltere'de sağlık sistemi çöktü! Hastalar yatak yerine yerde yatıyor

"Neden taksi tutmadım? Benim eşim yüzde 90 engelli. Eşime engelliler için tasarlanan özel taksilerden çağırmam gerekiyordu ki akşamları bu taksileri bulmanız çok zor. Önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Öte yandan, karıma ne olduğunu bile bilmiyordum, ben tıp doktoru değilim ki. Sadece ona yardımcı oldum, yanında oldum, onu güvende tutuyordum. Soğukta dışarı çıkarmak gibi onu riske atacak şeyleri yapamazdım."
Simpson, olayın ardından normal bir inceleme süreci yürütüldüğünü fakat olayın eşinin ölümüyle sonuçlanması nedeniyle daha sonra 12 ay sürecek geniş çaplı ciddi bir soruşturma başlatıldığının altını çizdi.
Acılı eş Matthew Simpson, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ambulans şoförlerini, doktorları suçlamıyorum. Hangi acil durumun acil olarak sınıflandırıldığına ilişkin bu kararları veren, Yorkshire Ambulansının tepesindeki kişiyi suçluyorum. Karımı öldürenler onlar ve karımın kafa karışıklığının tamamen acil bir durum olmadığına karar verdiler.
Ambulans servisine gerçekten çok kızgınım çünkü bu sadece benim başıma gelmiyor. Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz. Ambulans geldiğinde bile hastaneye gitmeniz garanti değil. 10 saat dışarıda bekleyebilirsin. Ambulanslarda bekleyen insanların hikayelerini duydum. Böyle bir şey modern zamanlarda olmamalı. 20 veya 30 yıl önce böyle değildi."
"İNGİLTERE ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA"
Kendi yaşadıkları acı tecrübeden yola çıkarak İngiltere'de son dönemde Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) yaşanan krize de değinen Simpson, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şu anda NHS'deki krizin çok ciddi olduğunu düşünüyorum çünkü tek mevzu, ambulans bekleme süreleri değil. (Hastalar) Oraya (hastaneye) vardıklarında onlar için yatak yok, hemşire, doktor yok. Yani sadece ambulans değil, doktorlarınız da yok, bakımevleriniz ve bunun gibi şeyler de yok, sağlık sistemi çökmüş durumda."
İNGİLTERE'DE ACİL SERVİSLERDEKİ GECİKMELERİN HAFTADA 500 ÖLÜME YOL AÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Teresa Simpson'ın hikayesi, sağlık yetkililerinin acil bakımdaki gecikmeler nedeniyle haftada 300 ila 500 kadar kişinin öldüğü konusunda yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı.
İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisi, hafta başında yaptığı bir açıklamada, acil servislerdeki bekleme sürelerinin haftada 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürmüştü.
Ülkede acil tıp doktorları birliği olan "Royal College of Emergency Medicine" Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, geçen ay acil servislerde "şimdiye kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini söylemişti.
Ayrıca hastanelerde geçen ay "şimdiye kadarki en yüksek doluluk oranı"na ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, "Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
İngiltere Sağlık Bakanlığından bir sözcü de sağlık sisteminin özellikle son aylarda karşı karşıya kaldığı krize ilişkin, "Kovid-19 salgınının etkisinin ardından NHS'nin karşı karşıya olduğu baskıların farkındayız ve sağlık için 14,1 milyar sterline kadar ek fonla desteklenen insanların önümüzdeki iki yıl boyunca ihtiyaç duydukları sağlık ve sosyal bakımı almalarını sağlamak için yorulmadan çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.
BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI
İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda 93 yaşındaki yaşlı bir kadın 'kırık kalça' ile 25 saat boyunca yerde yatarak ambulans beklemişti.