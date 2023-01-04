İngiltere'de çöküş! 16 saat ambulans bekledikten sonra ölen kadının eşi sağlık sistemine tepki gösterdi

İngiltere'de sağlık sisteminde yaşanan krizler her geçen gün katlanarak büyüyor.
İngiltere'nin Hull kentinde diyabet ve kas erimesine neden olan bir hastalıktan muzdarip 54 yaşındaki Teresa Simpson, 29 Kasım'da evinde rahatsızlanması üzerine, eşi Matthew Simpson saat 15.00'te 999 numaralı acil durum hattını arayarak ambulans çağırdı.
Ancak Simpson, ambulans çağrı merkezinin, yoğunluk nedeniyle kendisiyle daha sonra iletişime geçeceği yanıtını aldı. Ambulans, Matthew Simpson ikinci kez burayı aradığında eşinin "cansız" olduğunu söylemesi üzerine, ertesi gün sabah 07.45'te geldi.
16 SAAT SONRA AMBULANS GELDİ
Yaklaşık 16 saat 45 dakika ambulansın gelmesini bekledikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Teresa Simpson'ın hikayesi, üst düzey bir İngiliz sağlık yetkilisinin, acil servisteki gecikmeler nedeniyle haftada yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıklaması üzerine, Sky News muhabiri Greg Milam'ın yaptığı haberle gündeme geldi.
"16 SAAT 45 DAKİKA BEKLEMEK ZORUNDA KALDIM"
Kalıtsal hastalığının yanı sıra engelli bir birey de olan Teresa Simpson'ın eşi Matthew Simpson, o gün yaşananları, bekleme sürecini ve eşinin vefatını anlattı.
Sağlık görevlileri daha erken gelseydi eşinin kurtarılacağına inandığını söyleyen Simpson, "16 saat 45 dakika beklemek zorunda kaldım ve geldiler çünkü onları arayıp onun cansız olduğunu söylemem gerekti." dedi.
Simpson, "Karımı kaybettim. Ben 47 yaşında yalnız kaldım ve eşim 54 yaşında hayatını kaybetti. Kas erimesi hastalığı olan miyotonik distrofi olduğu için bir gün hayatını kaybedeceğini biliyorduk ama bu şekilde yalnız bırakılarak değil." ifadelerini kullandı.
Ambulans gelene kadar eşiyle sürekli konuşmaya çalıştığını, ilgilendiğini ve ilaçlarını verdiğini anlatan Simpson, "Çok öfkeliyim. Eşim hayatını asla bu şekilde kaybetmemeliydi." diye konuştu.
Simpson, eşini Kovid-19 salgını döneminde hastalıktan korumak için elinden geleni yaptığını ancak salgından iki yıl sonra yaşanan bu olayın ardından onu kaybettiğini dile getirerek "Onu Kovid-19'dan korumak için iki yıl çaba sarf ettim. Her şeyi, her bir kuralı en ince ayrıntısına kadar takip ettim. Yanıma daima el temizleme jeli aldım. Sırf karımı güvende tutmak için onu sürekli kontrol ettim ama onu öldüren, ambulans hizmetiydi."