İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock İstanbul'da görüntülendi Britanya karıştı! Sekreteriyle öpüşürken yakalanmıştı

Hancock, "Evet İstanbul'a gittim. Nedenini söylemek istemiyorum ama ne diş ne de saç ekimi için orada değildim" dedi.

YALANLADI: İSTANBUL'A HAFTA SONU GİTTİM

Hancock, kendisini konuyla ilgili bir gazetecinin aradığını dile getirdi. Konuşmasının sonunda söylentilere gülümseyen Hancock, şunları anlattı: "Az önce ofise döndüğümde bir gazeteci aradı ve hafta sonu İstanbul'a saç ekimi ve diş kaplama yaptırmaya gidip gitmediğimi sordu. Hayır. İstanbul'a hafta sonu gittim. Bu hikayede diş yok. Bugün saç var, yarın yok."

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