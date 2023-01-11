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    • Dünya
    • 11.01.2023 11:34
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    • 11.01.2023 11:36
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    İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock İstanbul'da görüntülendi Britanya karıştı! Sekreteriyle öpüşürken yakalanmıştı

    İngiltere eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, İstanbul’da taklit ürünler satan bir dükkanda gömlek bakarken yakalandı. İngiliz bakanın İstanbul’a saç ektirmeye geldiği iddia edildi. Konuyla ilgili hemen bir açıklama yapan Hancock iddiaları yalanladı ancak İstanbul'a geldiğini inkar etmedi. Hancock, daha önce de eşini kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile aldattığına dair fotoğraf ve videoların ortaya çıkmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uymadığını kabullenerek istifa etmişti.

    takvim.com.tr
    Hancock İstanbul’da görüntülendi!

    İngiltere eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, İstanbul'da görüntülendi. Diş estetiği ve saç ekimi için İstanbul'a geldiği iddia edilen Hancock, taklit ürünler satan dükkandaki görüntüsü kısa sürede trend topic oldu.



    Meclis koridorlarında sevgilisiyle öpüşürken yakalandığı için bakanlıktan istifa eden ve bu konuda sessiz kalan Hancock, hemen açıklama yaptı.

    Hancock, "Evet İstanbul'a gittim. Nedenini söylemek istemiyorum ama ne diş ne de saç ekimi için orada değildim" dedi.

    YALANLADI: İSTANBUL'A HAFTA SONU GİTTİM
    Hancock, kendisini konuyla ilgili bir gazetecinin aradığını dile getirdi. Konuşmasının sonunda söylentilere gülümseyen Hancock, şunları anlattı: "Az önce ofise döndüğümde bir gazeteci aradı ve hafta sonu İstanbul'a saç ekimi ve diş kaplama yaptırmaya gidip gitmediğimi sordu. Hayır. İstanbul'a hafta sonu gittim. Bu hikayede diş yok. Bugün saç var, yarın yok."

    İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock da tedavi için Türkiye'de | VİDEO



        Bu açıklama, ülke gündeminin ilk sırasına Hancock,'a çıkardı. Son iddiaya göre Hancock, dalağındaki bir sıkıntı için İstanbul'daydı. İngiltere'de sağlık bakanlığı yapan birinin sağlık problemi için Türkiye'yi seçmesi, İngilizler'i daha da kızdırdı. İşte ilginç yorumlar:



        Taklit gömlek alan bir bakan mı gördüm!
        İngiliz boş bakan!
        Şah-Matt... Çapkın bakanın İstanbul kaçamağı.
        İngiliz oyunu sahnede


        GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
        İngiltere'de Boris Johnson döneminde Sağlık Bakanı olan Matt Hancock, eşini kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile aldattığına dair fotoğraf ve videoların ortaya çıkmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uymadığını kabullenerek istifa etmişti.

        BORIS JOHNSON AFFETMİŞTİ
        Boris Johnson danışmanıyla samimi fotoğrafları yayınlanan Sağlık Bakanı'nın özrünü kabul ettiğini ve konunun kapandığını ifade etmişti.



            SOSYAL MESAFE KURALLARINI İHLAL ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM
            Sağlık Bakanı Hancock yayımladığı yazılı açıklamada "Bu koşullar altında sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabulleniyorum. İnsanları hayalkırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm. Ülkeyi bu pandemiden çıkartmak üzere çalışmaya odaklanmış halde kalacağım ve bu özel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilmesine minnettar olurum" ifadelerini kullanmıştı.



            NE OLMUŞTU?
            İngiliz medyasında çıkan haberlere göre 42 yaşındaki Hancock, başdanışmanı, 43 yaşındaki Gina Coladangelo ile yasak bir aşka yelken açtı. İkili, Sağlık Bakanlığı koridorlarında gizlice öpüşürken güvenlik kameralarına yakalandı.



            Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor.
                Kimyasal iftira için hesap vakti!
                Haberler Dünya İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock İstanbul'da görüntülendi Britanya karıştı! Sekreteriyle öpüşürken yakalanmıştı
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