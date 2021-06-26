Danışmanıyla sevişme görüntüleri sızan İngiliz Bakan Hancock’tan "sosyal mesafe" özrü! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberi... Dünya, İngiliz İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile danışmanının basına sızan sevişme görüntülerini konuşuyor. Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızmasının ardından "sosyal mesafe kuralına uymadığı" için özür diledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Hancock'un özrünü kabul etti. Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini aldattığına dair fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddederek, "ülkeyi salgından çıkarmak için" göreve devam edeceğini belirtti.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile yakın temas halinde olduğu görüntüler, İngiliz medyasına bomba gibi düşmüştü. Hancock, yasak ilişki yaşadığı öne sürülen danışmanı Coladangelo ile görüntülerinin basına sızmasının ardından Covid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.
Hancock sosyal mesafe kurallarını çiğnediğinin ortaya çıkmasından sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "insanları hayal kırıklığına uğrattığını" ve "çok üzgün olduğunu" söylemişti.
VİDEO BASINA SIZDI
Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor.