Danışmanıyla sevişme görüntüleri sızan İngiliz Bakan Hancock’tan "sosyal mesafe" özrü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile yakın temas halinde olduğu görüntüler, İngiliz medyasına bomba gibi düşmüştü. Hancock, yasak ilişki yaşadığı öne sürülen danışmanı Coladangelo ile görüntülerinin basına sızmasının ardından Covid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.