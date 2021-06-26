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Danışmanıyla sevişme görüntüleri sızan İngiliz Bakan Hancock’tan "sosyal mesafe" özrü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi... Dünya, İngiliz İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile danışmanının basına sızan sevişme görüntülerini konuşuyor. Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızmasının ardından "sosyal mesafe kuralına uymadığı" için özür diledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Hancock'un özrünü kabul etti. Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini aldattığına dair fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddederek, "ülkeyi salgından çıkarmak için" göreve devam edeceğini belirtti.

26.06.2021 11:33 - Son Güncelleme: 26.06.2021 11:45
Danışmanıyla sevişme görüntüleri sızan İngiliz Bakan Hancock’tan sosyal mesafe özrü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile yakın temas halinde olduğu görüntüler, İngiliz medyasına bomba gibi düşmüştü. Hancock, yasak ilişki yaşadığı öne sürülen danışmanı Coladangelo ile görüntülerinin basına sızmasının ardından Covid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.

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Danışmanıyla sevişme görüntüleri sızan İngiliz Bakan Hancock’tan sosyal mesafe özrü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden bir sözcü, Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancock'un özrünü kabul ettiğini ve Başbakan'ın "konunun kapandığını düşündüğünü" aktardı. Johnson'ın sözcüsü, Başbakan'ın Hancock'a güveninin tam olduğunu da sözlerine ekledi.

Danışmanıyla sevişme görüntüleri sızan İngiliz Bakan Hancock’tan sosyal mesafe özrü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hancock sosyal mesafe kurallarını çiğnediğinin ortaya çıkmasından sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "insanları hayal kırıklığına uğrattığını" ve "çok üzgün olduğunu" söylemişti.

VİDEO BASINA SIZDI
Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor.

Danışmanıyla sevişme görüntüleri sızan İngiliz Bakan Hancock’tan sosyal mesafe özrü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
42 yaşındaki Sağlık Bakanı, "Ülkeyi bu salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam ediyorum ve bu kişisel meselede ailemin mahremiyeti korunursa minnettar olurum" ifadelerini kullanmıştı.

Danışmanıyla sevişme görüntüleri sızan İngiliz Bakan Hancock’tan sosyal mesafe özrü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, evli ve 3 çocuk babası Hancock ve danışmanı Coladangelo'nun samimi görüntüleri 6 Mayıs tarihinde Sağlık Bakanlığı binasında çekildi.