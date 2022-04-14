Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yardımcısı Gina Coladangelo ile bakanlıkta öpüşürken kameraya yakalanınca işini ve eşini kaybetmişti. 9 ay süren davanın ardından Hancock, tek bir suçlama bile olmadan özgürlüğünü kazandı.