Danışmanı Gina Coladangelo ile görüntüleri ortaya çıkmıştı: İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti





SOSYAL MESAFE KURALLARINI İHLAL ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM

Sağlık Bakanı Hancock yayımladığı yazılı açıklamada "Bu koşullar altında sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabulleniyorum. İnsanları hayalkırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm. Ülkeyi bu pandemiden çıkartmak üzere çalışmaya odaklanmış halde kalacağım ve bu özel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilmesine minnettar olurum" dedi.