Türkiye üretiyor Yunanistan panikliyor! Atina'nın Kızılelma korkusu: "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?"

Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası yerli ve milli teknolojilerin yükselişe geçmesi sonrası Yunanistan paniğe kapıldı. Türkiye'nin en yeni teknolojilerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kattığı savunma sanayi ürünlerinden korkan Atina yönetiminin paniği Yunan basınına yansımış durumda.
TÜRKİYE ÜRETİYOR YUNANİSTAN PANİKLİYOR! VİDEO İZLE
"EGE DENİZİ'NİN DİBİNDE TÜRKİYE İLE REKABET KIZIŞIYOR"
Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Donanması için inşa edilen 6 denizaltıdan ilki olan Piri Reis'i ziyaret etmesi Atina basınında, "Ege Denizi'nin dibinde Türkiye ile rekabet kızışıyor" olarak yorumlandı.
SESSİZ VE DERİNDEN
İnceleme ve denetlemeleri sırasında "sessiz ve derinden" parolasıyla görev yapan Denizaltı Filosu Komutanlığı'na da giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden "Reis" sınıfı denizaltılardan Piri Reis'te incelemelerde bulundu.
Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara da değinerek, sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyalogun önemine vurgu yaptı.