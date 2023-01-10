Türkiye üretiyor Yunanistan panikliyor! Atina'nın Kızılelma korkusu: "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?"

"BUYURUN GELİN, BEKLİYORUZ GELMİYORLAR"

Yunanistan'ın, "yeni Osmanlıcılık", "revizyonizm", "yayılmacılık" gibi kavramlarla Türkiye'ye yönelik suçlama girişimlerine tepki gösteren Akar, "Özellikle Batı'da siyasi karar vericilerin kafasını karıştıracak şekilde bu kavramları kullanarak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Buyurun gelin, bekliyoruz. Gelmiyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış, aslı astarı olmayan iddialarla bize her türlü iftirada bulunuyorlar." diye konuştu.

"Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tehdit olduğuna" dair bazı Yunan yetkililerin söylemlerini de eleştiren Akar, "Biz Türkiye olarak kimseyi tehdit etmedik. Yunanistan'ı hiç etmedik. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Güçlü Türkiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.