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    • Dünya
    • 10.01.2023 20:36
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    • 10.01.2023 20:45
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    Türkiye üretiyor Yunanistan panikliyor! Atina'nın Kızılelma korkusu: "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?"

    Son dakika haberi! Türkiye üretiyor Yunanistan panikliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası yerli ve milli teknolojilerin yükselişe geçmesi sonrası Atina ve Yunan basınının korkusu her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Donanması için inşa edilen 6 denizaltıdan ilki olan Piri Reis'i ziyaret etmesi Atina basınında, "Ege Denizi'nin dibinde Türkiye ile rekabet kızışıyor" olarak yorumlandı. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinden korkan Yunan basınında KIZILELMA en önemli manşetlerden biriydi. 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşundan hemen önce yerden teker kesen Kızılelma'nın isminden bile endişe duyulduğu belli olan Atina basınında yer alan bir haberde, "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?" ifadeleri kullanılmıştı.

    takvim.com.tr
    Türkiye üretiyor Yunanistan panikliyor!

    Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası yerli ve milli teknolojilerin yükselişe geçmesi sonrası Yunanistan paniğe kapıldı. Türkiye'nin en yeni teknolojilerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kattığı savunma sanayi ürünlerinden korkan Atina yönetiminin paniği Yunan basınına yansımış durumda.

    TÜRKİYE ÜRETİYOR YUNANİSTAN PANİKLİYOR! VİDEO İZLE


    "EGE DENİZİ'NİN DİBİNDE TÜRKİYE İLE REKABET KIZIŞIYOR"
    Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Donanması için inşa edilen 6 denizaltıdan ilki olan Piri Reis'i ziyaret etmesi Atina basınında, "Ege Denizi'nin dibinde Türkiye ile rekabet kızışıyor" olarak yorumlandı.

    SESSİZ VE DERİNDEN
    İnceleme ve denetlemeleri sırasında "sessiz ve derinden" parolasıyla görev yapan Denizaltı Filosu Komutanlığı'na da giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden "Reis" sınıfı denizaltılardan Piri Reis'te incelemelerde bulundu.

    Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara da değinerek, sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyalogun önemine vurgu yaptı.

        "BUYURUN GELİN, BEKLİYORUZ GELMİYORLAR"
        Yunanistan'ın, "yeni Osmanlıcılık", "revizyonizm", "yayılmacılık" gibi kavramlarla Türkiye'ye yönelik suçlama girişimlerine tepki gösteren Akar, "Özellikle Batı'da siyasi karar vericilerin kafasını karıştıracak şekilde bu kavramları kullanarak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Buyurun gelin, bekliyoruz. Gelmiyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış, aslı astarı olmayan iddialarla bize her türlü iftirada bulunuyorlar." diye konuştu.

        "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tehdit olduğuna" dair bazı Yunan yetkililerin söylemlerini de eleştiren Akar, "Biz Türkiye olarak kimseyi tehdit etmedik. Yunanistan'ı hiç etmedik. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Güçlü Türkiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

        "REİS" SINIFI MİLLİ DENİZALTILAR
        Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden "Reis" sınıfı denizaltılar, batarya teknolojisi, yüksek dayanıklılık ve kompakt dizaynı ile dikkati çekiyor. Düşük gemi gürültü seviyesi, modern sensör, silah ve savaş yönetim sistemine sahip bu denizaltılara Akya yeni nesil ağır sınıf torpidoları ve Atmaca gemisavar füzelerinin de entegrasyonu planlanıyor.

        İşte geçmişten günümüze Yunan basınında korkuya neden olan Türk savunma sanayi ürünleri...



        BORA'NIN MENZİLİ ATİNA'YA KADAR ULAŞABİLİR
        Türkiye'nin olası operasyonlarının değerlendirildiği Yunan televizyonundaki bir programda milli üretim olan balistik füze sistemi BORA'ya dikkat çekildi. Mavi Vatan haritasının da gösterildiği programda BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği dikkat çekildi.

        Uluslararası anlaşmalar gereği silahlandırılmaması gereken adaları askerlerle donatan Yunanistan'ın bu hamlesi Türk kamuoyunda sert bir karşılık bulmuştu. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

            YUNAN'I BORA KORKUSU SARDI
            Bu uyarı sonrası Yunan medyası hemen hemen her gün Türkiye'nin olası operasyonlarını değerlendiriyor. Milli üretim olan balistik füze sistemi BORA'nın konuşulduğu Yunan televizyonundaki bir programda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği dikkat çekilen programda Mavi Vatan haritası da gösterildi.

            BORA NASIL FIRLATILIYOR?
            Bora füzesi, Roketsan üretimi BORA Silah Sistemi'ne ait 8x8 Taktik Tekerlekli Araç ve Roketsan Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi üzerinden atılıyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer Taktik Tekerlekli Araç platformlarından da fırlatılabilme özelliğine sahip.

            BORA'NIN ÖZELLİKLERİ
            Türk savunma sanayinin önemli güçleri arasında yer alan Bora Füzesi, şu özellikleri barındırıyor:

            - Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği- 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım- Kısa Atışa Hazırlık Süresi- Yüksek Vuruş Hassasiyeti- Düşük İstenmeyen Etki- Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler

            UYGUN HEDEFLER
            - Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler.- Topçu ve Hava Savunma Sistemleri- Radar Mevzileri- Toplanma Bölgeleri- Lojistik Tesisler- Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri- Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler


            YUNAN BASININDAN SKANDAL TAYFUN MANŞETİ
            Yunan basını, Aralık ayında Tayfun füzesinin yeni menziline yönelik haritalar yayınlamıştı. Gayriaskeri statüdeki adalar ile ilgili kirli planlarını sıralamıştı. "Türkler şimdi de Tayfun füzesinin uzun menzilli yeni haritalarını sunuyor." diyen gazete Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok ülkeyi tehdit ettiğini iddia etti.


                TÜRK FÜZELERİ YUNAN'I KORKUTUYOR
                Yunanistan ABD ve Batı'nın gazıyla Adalarda silahlanırken Yunan Başbakanı Miçotakis de provokasyonu körüklemişti. Yunanistan'ın Adalara yığdığı silahlar karşısında Türkiye'nin füzeleri de özellikleriyle dikkat çekmişti.



                ATAK II HELİKOPTERİNİ YENİ TÜRK TEHDİDİ OLARAK DUYURDULAR
                Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı 'defence-point' 2021 yılında yaptığı haberde ATAK II helikopterini gündemine almıştı. Site ATAK II 'Yeni Türk tehdidi' olarak duyurmuştu.

                Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılmış ve büyük başarılara imza atmıştı. TB2'nin tarihi başarılarını manşetlerine taşıyan Yunan basını, Türkiye'ye ilişkin "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber kamele aldı.

                "YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANILIR MI?" ENDİŞESİ
                2021 yılı Haziran ayında basına yansıyan National Herald'ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek, "Ancak SİHA'lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik." denilmişti. Haberde, tankları, roketatarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği anımsatılan SİHA'ların Türkiye'de üretildiği belirtilerek, insansız araçlar için "Ucuz ve ölümcül" tanımlaması yapıldı.

                    ÜLKEMİZ BUNUNLA NASIL BAŞA ÇIKACAK?
                    Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşundan önce tekerlek kesme testini başarıyla geçmişti. Talos isimli çakma İHA'sıyla Türkiye'yi korkutacağını iddia eden Yunan basınında ise KIZILELMA en önemli manşetlerden biriydi. Kızılelma'nın isminden bile endişe duyulduğu belli olan haberde, "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?" denildi.

                    BUGÜN HANGİ PROJELER GÜNDEMDE?
                    Bugün 10 Ocak 2023. Bundan 79 yıl önce Nuri Demirağ'ın fabrikasında üretilen Türk yolcu uçağının ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti. 1940'lı yıllarda faaliyetleri bıçak gibi kesilen milli havacılık sanayii yıllar süren 'uykusundan' uyandı. Günümüzde yerli ve milli imkanlarla üretilen birbirinden farklı hava araçları gökyüzüyle art arda buluşuyor. İşte günümüzde konuştuğumuz kimi havacılık projelerinden bazıları...

                    MİLLİ MUHARİP UÇAK
                    TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı beşinci nesil jet muharip uçak projesi. 2023 yılında motor çalıştırıp taksi testlerine başlaması ve yine aynı yıl içinde ilk uçuşunu yapması hedefleniyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması bekleniyor.

                    BAYRAKTAR KIZILELMA
                    Türkiye'nin insansız savaş uçağı. 9 Eylül 2022 tarihinde ilk motor entegrasyon testi başarıyla yapıldı. Aynı yılın Kasım ayında otomatik taksi ve hızlı koşu testleri gerçekleştirildi. 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu yaparak Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

                    MİLLİ MUHARİP UÇAK
                    TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı beşinci nesil jet muharip uçak projesi. 2023 yılında motor çalıştırıp taksi testlerine başlaması ve yine aynı yıl içinde ilk uçuşunu yapması hedefleniyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması bekleniyor.

                    BAYRAKTAR KIZILELMA
                    Türkiye'nin insansız savaş uçağı. 9 Eylül 2022 tarihinde ilk motor entegrasyon testi başarıyla yapıldı. Aynı yılın Kasım ayında otomatik taksi ve hızlı koşu testleri gerçekleştirildi. 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu yaparak Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

                    TUSAŞ ANKA VE BAYRAKTAR TB-2
                    Her iki platformda Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda geldiği noktanın en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Yurt içinde ve sınır ötesindeki çok sayıda operasyonda kritik görevleri başarıyla tamamladılar. Ayrıca Suriye'den Libya'ya, Azerbaycan, Ukrayna'ya ve Afrika ülkelerine kadar çok farklı coğrafyalarda rüştlerini ispat ettiler.

                    HÜRJET
                    Ağustos 2017'de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı. Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı. 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu yapması planlanan Hürjet'in 2025'te envantere girmesi bekleniyor.

                    HÜRKUŞ
                    Temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olan iki kişilik, alçak kanatlı, tek motorlu turboprop bir uçak. Adı Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gazisi, ilk Türk uçak üreticisi Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verildi.

                        AKINCI
                        Türkiye'nin yüksek irtifa uzun dayanıklılık (MALE) sınıfı sahip silahlı insansız hava aracı. İlk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Yerli ve milli olarak geliştirilen çok sayıda mühimmatı ateşleme beceresine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı aralıklarla devam ediyor. Hali hazırda 4 ayrı ülkeye ihraç edilen platforma dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi var.

                        AKSUNGUR
                        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik gözetim ve keşif görevleri için TUSAŞ tarafından tasarlandı ve üretildi. Aksungur iki adet turboşarjlı motora sahip.

                        BAYRAKTAR TB-3
                        Baykar tarafından üretilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracı. TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlanacak. 2023 yılı içerisinde ilk uçuşunu yapması planlanıyor.

                        ANKA-3
                        Tusaş'ın geliştirdiği insansız, jet motorlu, gövde içinde silah sistemleri barındıran, yüksek yük taşıma kapasiteli, düşük radar izi olan, kuyruksuz savaş uçağı projesi. Yaklaşık 7 tonluk azami kalkış ağırlığına sahip olacak. Yakın zamanda görücüye çıkması planlanan insansız savaş uçağı, ANKA'dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor.

                        VESTEL KARAYEL
                        Türkiye'nin ürettiği bir diğer taktik insansız hava aracı. Sözleşme gereksinimleri 18 bin feet tavan irtifası, 35 kg faydalı yük taşıma kapasitesi ve asgari 8 saat havada kalış idi. Ancak tasarım bu değerlerin daha üstündeki değerlere göre yapılmıştır. Geliştirilen sistem 22 bin 500 feet irtifaya kadar görev yapabilmekte, faydalı yük bölmesinde yapısal olarak 70 kg'a kadar faydalı yük taşıyabilmekte, 20 saat havada kalabilmektedir.

                        T-625 GÖKBEY
                        Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilmekte olan ve TUSAŞ tesislerinde üretilen genel amaçlı helikopter.

                        ALPAGUT
                        Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı dolanan mühimmat… Kara, deniz hedeflerinin yanı sıra radar ve haberleşme sistemlerine, komuta merkezi gibi kritik tesislere ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç olacak. STM ve Roketsan işbirliğiyle geliştirildi.

                        KARGU İHA
                        Azami 10 kilometre menzile sahip. Yaklaşık 30 dakika boyunca hava kalabiliyor. 1.3 kilogram ağırlığındaki parçacıklı harp başlığı ile anti-personel görevi icra edebiliyor. TSK tarafından çok etkin bir şekilde kullanılan platformun bugüne kadar en az 10 ülkeye ihraç edildiği biliniyor.

                        ATAK HELİKOPTERİ
                        Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve İtalyan AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri. İtalya'dan alınan gövde tasarımına Türk mühendislerin geliştirdiği özgün silah ve yazılım sistemlerinin entegre edilmesiyle T-129 ATAK helikopteri ortaya çıkarıldı. Filipinler'e de ihraç edilen platformun yakın gelecekte Nijerya'da da gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Ayrıca, ATAK-II versiyonu için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

                        KARGI İHA
                        Lentatek imzalı Kargı Anti-Radyasyon İHA yetenekleriyle İsrail'in Kamikaze İHA'ları Harpy ve Harop arasında bir yere konumlanıyor. Kargı dolanan mühimmat özelliğiyle hava savunma sistemlerinin baskılanması ve imhası görevlerinde kullanılacak. Ayrıca farklı stratejik hedeflere karşı da rol oynayabiliyor.

                            HAVELSAN BAHA
                            Dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ve daha birçok üstün özelliğiyle tüm insansız sistemlerle ortak harekat yapabilen bir Bulutaltı Otonom Hava Aracı.

                            BAYKAR CEZERİ
                            Baykar Teknoloji tarafından tasarlanıp üretilen bir uçan araba. Adını Müslüman bir hezârfen olan İsmail Cezeri'den aldı. Prototip olarak ilk defa Teknofest 2019'da tanıtıldı. İlk test uçuşunu Eylül 2020'de yaptı. Taşıt, yolcu ve kargo taşımacılığında minimum teknik ve havacılık bilgisi gerektirerek güvenli bir şekilde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

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