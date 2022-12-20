Yunan'ın tek korkusu Tayfun! Tek tek sıralayıp Adalar üzerinden provokasyon yaptılar!
Ege Adaları'nda sürekli olarak provokasyon girişimlerinde bulunan Yunanistan'da Tayfun korkusu her geçen gün büyüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Ege'deki tacizine tepki göstermiş, "Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparız" demişti. Yunan basını, Tayfun füzesinin yeni menziline yönelik haritalar yayınladı. Öte yandan Gayriaskeri statüdeki adalar ile ilgili kirli planlarını sıraladı.
Başkan Erdoğan hedefin 1000 kilometreyi yakalamak olduğuna dikkat çekerken, uzmanlar MİDLAS ve Tayfun ile Türkiye'nin bir üst lige çıktığını belirtmişti. Türk savunmasındaki gelişmeler Yunan basınında gündem olmaya devam ediyor.
Başkan Erdoğan'ın Tayfun füzesinin mezilinin 1000 kilometre'ye ulaşmasını istediğini belirtmesinin ardından yeni bir harita ortaya çıktı. "Türkler şimdi de Tayfun füzesinin uzun menzilli yeni haritalarını sunuyor." diyen gazete Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok ülkeyi tehdit ettiğini iddia etti.
Aynı gazetede yer alan başka bir haberde ise, Türklerin 2500 kilometre menzilli füzeler inşa etmeyi hedeflediği belirtildi.
Türkiye'nin geliştirdiği silahları sorun olarak niteleyen gazete, bunun yalnızca Yunanistan'ı değil, İsrail de dahil çok sayıda komşu ülkeyi tehdit ettiği öne sürüldü. Artan Yunan provokasyonlarına rağmen Türkiye'nin silah yarışını tetiklediğini öne süren gazete, güç dengesi ve caydırıcılık için adımlar atılması gerektiğini yazdı.
Türkiye'nin gayriaskeri statüdeki adaların silahsızlandırılmasını istediğini belirten gazete, ilgili Ege adalarının silahlandırıldığını bir kez daha itiraf ederek madde madde değerlendirmede bulundu.
ADALAR SİLAHLANDIRILMAMASI NE ANLAMA GELİR?
1- Yunanistan uluslararası hukuka göre silahsız olması gereken adaları silahlandırırmazsa Türklere karşı ilk savunma hattı yok olacak..