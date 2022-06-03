Bütün Adalar menzilde! İşte Yunanistan’a korku salan Türk füzeleri...

ATMACA

Atmaca füzesi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak ve milli imkanlarla caydırıcı bir silah geliştirmek amacıyla üretildi.

Atmaca, sınıfındaki en iyi mühimmatlardan biri olarak öne çıkıyor. Kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip Atmaca, atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı.

Veri bağı ile hedef güncelleme, görev iptal kabiliyetine sahip Atmaca'da, atıldıktan sonra hedef değiştirilebiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor. Gelişmiş 3 boyutlu rota planlama özelliğine sahip olması dolayısıyla karmaşık, adalardan oluşan bir bölgede adaların üzerinden geçmek, etrafından dolanmak gibi farklı aksiyonlar gerçekleştirilebiliyor.