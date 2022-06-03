Bütün Adalar menzilde! İşte Yunanistan'a korku salan Türk füzeleri...
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de tutunduğu provokatif tavır devam ediyor. Yunanistan ABD ve Batı'nın gazıyla Adalarda silahlanırken Yunan Başbakanı Miçotakis de provokasyonu körüklüyor. Yunanistan'ın Adalara yığdığı silahlar karşısında Türkiye'nin füzeleri de dikkat çekiyor. Türkiye'nin elindeki füzelerin menzili ve gücü Yunan'ın ateşle oynadığı Adaların tamamını kapsıyor. İşte Türkiye'nin Yunanistan'a korku salan o füzeleri ve özellikleri…
Yunanistan ABD ve Batı'nın gazıyla Adalarda silahlanırken Yunan Başbakanı Miçotakis de provokasyonu körüklüyor.
YUNAN'A KORKU SALAN TÜRK FÜZELERİ
İşte Türkiye'nin Yunanistan'a korku salan o füzeleri ve özellikleri…
ATMACA
Atmaca füzesi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak ve milli imkanlarla caydırıcı bir silah geliştirmek amacıyla üretildi.
Atmaca, sınıfındaki en iyi mühimmatlardan biri olarak öne çıkıyor. Kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip Atmaca, atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı.
Veri bağı ile hedef güncelleme, görev iptal kabiliyetine sahip Atmaca'da, atıldıktan sonra hedef değiştirilebiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor. Gelişmiş 3 boyutlu rota planlama özelliğine sahip olması dolayısıyla karmaşık, adalardan oluşan bir bölgede adaların üzerinden geçmek, etrafından dolanmak gibi farklı aksiyonlar gerçekleştirilebiliyor.