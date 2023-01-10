Türkiye üretiyor Yunanistan panikliyor! Atina'nın Kızılelma korkusu: "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?"

Son dakika haberi! Türkiye üretiyor Yunanistan panikliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası yerli ve milli teknolojilerin yükselişe geçmesi sonrası Atina ve Yunan basınının korkusu her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Donanması için inşa edilen 6 denizaltıdan ilki olan Piri Reis'i ziyaret etmesi Atina basınında, "Ege Denizi'nin dibinde Türkiye ile rekabet kızışıyor" yorumlandı. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinden korkan Yunan basınında KIZILELMA en önemli manşetlerden biriydi. 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşundan hemen önce yerden teker kesen Kızılelma'nın isminden bile endişe duyulduğu belli olan Atina basınında yer alan bir haberde, "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?" ifadeleri kullanılmıştı.