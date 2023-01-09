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    • Dünya
    • 09.01.2023 23:02
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    • 09.01.2023 23:02
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    Brezilya'daki ABD ve CIA destekli darbe girişiminde 1200 kişi gözaltına alındı!

    Lula'nın görevi devralmasından günler sonra ABD ve CIA destekli Bolsonora destekçileri, Brezilya'ya darbe girişiminde bulunmak için düğmeye basmışlardı. Yaşanan olaylarla ilgili ordu karargahları önünde çadır kuran eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı 1200 kişi gözaltına alındı. Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'de bulunduğu iddia edilen eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile ilgili herhangi bir iade talebi iletilmediğini bildirirken, Bolsonaro'nun O Globo gazetesinin haberine göre, karın ağrısı şikayetiyle Florida’nın Orlando kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    1200 kişi gözaltına alındı

    Brezilya'da, Devlet Başkanlığını Luiz İnacio Lula da Silva'nın kazanmasının ardından ordu karargahları önünde çadır kuran eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı 1200 kişi gözaltına alındı.



    Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lula'nın seçim zaferinden sonra ordu karargahları önünde çadır kuran 1200 Bolsonaro yanlısı, polis müdahalesi olmadan güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü.



    Göstericilerin alanı terk etmesinin ardından çadırlar güvenlik güçlerince kaldırıldı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, yaptığı açıklamada, ordu karargahları önünde kurulan kampların tekrar kurulması halinde kamp kuranlar ile buna izin veren ordu yetkililerinin adalet karşısına çıkarılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.



        Federal Bölge Güvenlik Sorumlusu Ricardo Cappelli, çadırların güç kullanılmadan boşaltıldığını belirterek, "Demokratik hukuk devletine aykırı uygulamaların devam etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.



        LULA, BASKIN YAPILAN BİNALARI ZİYARET ETTİ
        Devlet Başkanı Lula, Bolsonaro sempatizanlarının dün neden olduğu tahribatı incelemek üzere Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto, Kongre ve Federal Yüksek Mahkeme (STF) binalarını ziyaret etti.



        Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarının ciddi hasar aldığı ve içindeki eşyaların bazılarının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.



            BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR
            Brezilya'da dün ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.



            Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı. Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.



            BOLSONARO DESTEKÇİLERİ ORDUYU MÜDAHALEYE ÇAĞIRMIŞTI
            Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.



                Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.



                Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahale için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.



                Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.



                    ABD: İADE TALEBİ GELMEDİ
                    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Brezilya'dan, ABD'de bulunduğu iddia edilen eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile ilgili herhangi bir iade talebi iletilmediğini bildirdi. Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Kuzey Amerika Liderler Zirvesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın heyetinde bulunan Sullivan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



                    Sullivan, ABD'nin, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin şiddet içeren eylemlerine karşın yeni Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya desteğini yineledi. ABD'nin Florida eyaletinde bulunduğu iddia edilen Bolsonaro'nun ülkesine iade edilip edilmeyeceğine ilişkin sorular üzerine Sullivan, Bolsonaro ile direkt temasta olmadıkları için nerede olduğu hakkında kesin konuşamayacağını söyledi.



                    Sullivan, diğer taraftan Brezilya hükümetinden Bolsonaro'nun iadesiyle ilgili henüz herhangi bir talep almadıklarını aktardı. Bolsonaro'nun vize durumu hakkında ise Sullivan, kendisinin değil Dışişleri Bakanlığının açıklama yapmasının doğru olacağını kaydetti.



                        JAİR BOLSONARO HASTANEYE KALDIRILDI
                        Öte yandan ABD'ye kaçan Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, O Globo gazetesinin haberine göre, karın ağrısı şikayetiyle Florida'nın Orlando kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Bolsonaro, 2018'de başkanlık için kampanya yürütürken bıçaklanmasının ardından son yıllarda bağırsak tıkanıklığı nedeniyle birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

                        GEZİ'DE NEYSE BREZİLYA'DA DA O! BAŞROLDE CIA VE ABD
                        Brezilya'da ABD destekli Jair Bolsonaro yanlısı gruplar başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Sokaklar karıştı, Bolsonaro yanlıları Brezilya ordusuna 'Lula'ya darbe yapın' çağrısında bulundu.

                        Baskının ardından göstericilere güvenlik görevlileri müdahele etti. Müdahalenin ardından Ulusal Kongre binasının kontrolu geri alındı.



                        Öte yandan Brezilya Cumhurbaşkanı Lula de Silva 31 Ocak'a kadar "federal müdahale" yetkisi alındığını açıkladı.

                        Brezilya'da yaşanan olaylar ile Gezi Parkı ihaneti ve 17-25 Aralık kumpası arasındaki benzerlik ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

                            Takvim.com.tr geçmişte yaşananlar ışığında Brezilya'daki kargaşının dününü ve bugününü, gösterilerdeki ABD etkisini sizler için derledi;



                            BREZİLYA'NIN 17-25 ARALIK KUMPASININ ARKASINDAN CIA ÇIKTI!
                            Brezilya'da 2014 yılından bu yana "Lava Jato Operasyonu" ismi altında süren yolsuzluk soruşturması kapsamında dönemin Başbakanı Lula tutuklanmıştı.

                            Soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan Telegram görüşmeleri ise ülke gündemini sarsmış, söz konusu yazışmalarda Lula da Silva'nın 2018 yılında tutuklanıp seçimlere katılmaktan men edilmesinin ve bu nedenle Jair Bolsonaro'ya devlet başkanlığı kapılarının açılmasının arkasında CIA olduğunu gözler önüne sermişti.

                            LULA'YA YARGI KUMPASI
                            Soruşturmayı yürüten eski başsavcı Sergio Moro'nun ekip üyeleri arasında geçen konuşma, Moro'nun soruşturma esnasında ABD gizli servisi CIA ile işbirliği içerisinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

                            Söz konusu Telegram konuşmaları, Lula'nın savunması kapsamında resmi mahkeme belgeleri olarak sürece dahil edilmişti.

                            Kasım 2019'da tahliye edilen Lula da Silva'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkemece düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

                            31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula, 1 Ocak 2023'te yemin ederek göreve başladı.

                            Dananın kuyruğu tam da burada koptu...

                            Seçimleri kaybeden ve devir teslim törenine katılmadan ABD'ye giden eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ABD'ye kaçtı.

                            Lula'nın görevi devralmasından günler sonra ABD destekli Bolsanora destekçileri, Brezilya'yı karıştırmak için düğmeye bastı.

                            Kongre binası, Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme basıldı. 'Bolsanora'cular Brezilya ordusuna 'Lula'ya darbe yapın' çağrısında bulundu.

                            Gelişme üzerine Brezilya Devlet Başkanı Lula, 31 Ocak'a kadar 'Federal Müdahale' yetkisi aldığını açıkladı. Akabinde Brezilya Kongresi, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı güvenlik güçleri tarafından geri alındı.



                            ABD DESTEKLİ 'BOLSANORA'CILAR SARAYI BASTI, GEZİ VANDALLARI DOLMABAHÇE'Yİ
                            Brezilya'da ABD parmağıyla yaşanan olaylar ile Gezi Parkı ihanetinde yaşananlar arasındaki benzerlik ise dikkatlerden kaçmadı.

                            ABD destekli Bolsanora yanlıları, mevcut lider Lula'nın Başkanlık Sarayı'nı bastı. Gezi ihanetindeki vandallar da Dolmabahçe'deki çalışma ofisini işgale yeltenmişti.



                            TÜRKİYE'DE BAŞARISIZ OLDU BREZİLYA'DA DÜĞMEYE BASTILAR!
                            Öte yandan Türkiye'de başarısız olan 'Gezi' kalkışmasının bir benzeri de aynı dönem Brezilya'da sahnelenmişti.

                            Türkiye'de ağaçlar bahane edilirken, Brezilya'da otobüs ücretlerinde yapılan artış sokak olaylarının fitilini ateşlemişti.

                            'Otobüs zammı' eylemleri çok kısa sürede hükümeti devirme amacına evrilmiş, 'hükümet istifa' sesleri yükselmişti.

                            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'ndan sahnelenen kirli tezgahın aynısının Brezilya'da sahnelendiğine dikkat çekmişti.



                                17 -25 ARALIK KUMPASININ AYNISI BREZİLYA'DA SAHNELENDİ
                                Türkiye'de hayata geçirmek istedikleri 17-25 Aralık darbe girişiminin tıpkısını Brezilya'da da uyguladılar.

                                2014'te, "Brezilya tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu" başlatıldı. Hükümete yakın kişiler tek tek gözaltına alındı.

                                Türkiye'deki 17-25 Aralık FETÖ kumpasında Halkbank hedef alınarak yapılmıştı.

                                Brezilya'da ise devlete ait, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Petrobras hedefteydi.



                                Brezilya'nın eski devlet başkanları 'Rousseff & Lula ikilisi" Gezi ve 17/25 benzeri olaylarıyla, yargı darbesi ile siyasi arenadan çektirildi. 2018'de Lula, hapis cezasını çekmek üzere polise teslim oldu. 2021'de operasyonda CIA'in olduğu Brezilya savclığı tarafından açıklandı.

                                Lula da Silva'nın 2018 yılında tutuklanıp seçimlere katılmaktan men edilmesinin ve bu nedenle Jair Bolsonaro'ya devlet başkanlığı kapılarının açılmasının arkasında CIA olduğu belgelerle kanıtlandı.



                                Kasım 2019'da tahliye edilen Lula da Silva'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkemece düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

                                31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula, 1 Ocak 2023'te yemin ederek göreve başladı.

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