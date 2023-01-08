Brezilya'da yaşananların dünü ve bugünü! Gezi Parkı ve 17-25 Aralık kumpasında neyse şimdi de o... | Başrolde CIA ve ABD

Takvim.com.tr geçmişte yaşananlar ışığında Brezilya'daki kargaşının dününü ve bugününü, gösterilerdeki ABD etkisini sizler için derledi;







BREZİLYA'NIN 17-25 ARALIK KUMPASININ ARKASINDAN CIA ÇIKTI!

Brezilya'da 2014 yılından bu yana "Lava Jato Operasyonu" ismi altında süren yolsuzluk soruşturması kapsamında dönemin Başbakanı Lula tutuklanmıştı.



Soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan Telegram görüşmeleri ise ülke gündemini sarsmış, söz konusu yazışmalarda Lula da Silva'nın 2018 yılında tutuklanıp seçimlere katılmaktan men edilmesinin ve bu nedenle Jair Bolsonaro'ya devlet başkanlığı kapılarının açılmasının arkasında CIA olduğunu gözler önüne sermişti.



LULA'YA YARGI KUMPASI

Soruşturmayı yürüten eski başsavcı Sergio Moro'nun ekip üyeleri arasında geçen konuşma, Moro'nun soruşturma esnasında ABD gizli servisi CIA ile işbirliği içerisinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Söz konusu Telegram konuşmaları, Lula'nın savunması kapsamında resmi mahkeme belgeleri olarak sürece dahil edilmişti.



Kasım 2019'da tahliye edilen Lula da Silva'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkemece düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.



31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula, 1 Ocak 2023'te yemin ederek göreve başladı.



Dananın kuyruğu tam da burada koptu...



Seçimleri kaybeden ve devir teslim törenine katılmadan ABD'ye giden eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ABD'ye kaçtı.



Lula'nın görevi devralmasından günler sonra ABD destekli Bolsanora destekçileri, Brezilya'yı karıştırmak için düğmeye bastı.



Kongre binası, Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme basıldı. 'Bolsanora'cular Brezilya ordusuna 'Lula'ya darbe yapın' çağrısında bulundu.



Gelişme üzerine Brezilya Devlet Başkanı Lula, 31 Ocak'a kadar 'Federal Müdahale' yetkisi aldığını açıkladı. Akabinde Brezilya Kongresi, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı güvenlik güçleri tarafından geri alındı.