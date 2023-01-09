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    • Güncel
    • 09.01.2023 12:05
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    • 09.01.2023 12:18
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    Türkiye'den Brezilya'daki darbe girişimine sert tepki: "Şiddet eylemlerini kınıyoruz"

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Lula'nın görevi devralmasından günler sonra ABD destekli Bolsanora destekçileri, Brezilya'yı karıştırmak için düğmeye basmıştı.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den Brezilya’daki darbe girişimine sert tepki!

    Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada, "Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi'ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz. Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır. Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz." denildi.

    GEZİ'DE NEYSE BREZİLYA'DA DA O! BAŞROLDE CIA VE ABD
    Brezilya'da ABD destekli Jair Bolsonaro yanlısı gruplar başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Sokaklar karıştı, Bolsonaro yanlıları Brezilya ordusuna 'Lula'ya darbe yapın' çağrısında bulundu.

    Baskının ardından göstericilere güvenlik görevlileri müdahele etti. Müdahalenin ardından Ulusal Kongre binasının kontrolu geri alındı.



    Öte yandan Brezilya Cumhurbaşkanı Lula de Silva 31 Ocak'a kadar "federal müdahale" yetkisi alındığını açıkladı.

    Brezilya'da yaşanan olaylar ile Gezi Parkı ihaneti ve 17-25 Aralık kumpası arasındaki benzerlik ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Takvim.com.tr geçmişte yaşananlar ışığında Brezilya'daki kargaşının dününü ve bugününü, gösterilerdeki ABD etkisini sizler için derledi;



        BREZİLYA'NIN 17-25 ARALIK KUMPASININ ARKASINDAN CIA ÇIKTI!
        Brezilya'da 2014 yılından bu yana "Lava Jato Operasyonu" ismi altında süren yolsuzluk soruşturması kapsamında dönemin Başbakanı Lula tutuklanmıştı.

        Soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan Telegram görüşmeleri ise ülke gündemini sarsmış, söz konusu yazışmalarda Lula da Silva'nın 2018 yılında tutuklanıp seçimlere katılmaktan men edilmesinin ve bu nedenle Jair Bolsonaro'ya devlet başkanlığı kapılarının açılmasının arkasında CIA olduğunu gözler önüne sermişti.

        LULA'YA YARGI KUMPASI
        Soruşturmayı yürüten eski başsavcı Sergio Moro'nun ekip üyeleri arasında geçen konuşma, Moro'nun soruşturma esnasında ABD gizli servisi CIA ile işbirliği içerisinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

        Söz konusu Telegram konuşmaları, Lula'nın savunması kapsamında resmi mahkeme belgeleri olarak sürece dahil edilmişti.

        Kasım 2019'da tahliye edilen Lula da Silva'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkemece düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

        31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula, 1 Ocak 2023'te yemin ederek göreve başladı.

        Dananın kuyruğu tam da burada koptu...

        Seçimleri kaybeden ve devir teslim törenine katılmadan ABD'ye giden eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ABD'ye kaçtı.

        Lula'nın görevi devralmasından günler sonra ABD destekli Bolsanora destekçileri, Brezilya'yı karıştırmak için düğmeye bastı.

        Kongre binası, Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme basıldı. 'Bolsanora'cular Brezilya ordusuna 'Lula'ya darbe yapın' çağrısında bulundu.

        Gelişme üzerine Brezilya Devlet Başkanı Lula, 31 Ocak'a kadar 'Federal Müdahale' yetkisi aldığını açıkladı. Akabinde Brezilya Kongresi, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı güvenlik güçleri tarafından geri alındı.



        ABD DESTEKLİ 'BOLSANORA'CILAR SARAYI BASTI, GEZİ VANDALLARI DOLMABAHÇE'Yİ
        Brezilya'da ABD parmağıyla yaşanan olaylar ile Gezi Parkı ihanetinde yaşananlar arasındaki benzerlik ise dikkatlerden kaçmadı.

        ABD destekli Bolsanora yanlıları, mevcut lider Lula'nın Başkanlık Sarayı'nı bastı. Gezi ihanetindeki vandallar da Dolmabahçe'deki çalışma ofisini işgale yeltenmişti.



        TÜRKİYE'DE BAŞARISIZ OLDU BREZİLYA'DA DÜĞMEYE BASTILAR!
        Öte yandan Türkiye'de başarısız olan 'Gezi' kalkışmasının bir benzeri de aynı dönem Brezilya'da sahnelenmişti.

        Türkiye'de ağaçlar bahane edilirken, Brezilya'da otobüs ücretlerinde yapılan artış sokak olaylarının fitilini ateşlemişti.

        'Otobüs zammı' eylemleri çok kısa sürede hükümeti devirme amacına evrilmiş, 'hükümet istifa' sesleri yükselmişti.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'ndan sahnelenen kirli tezgahın aynısının Brezilya'da sahnelendiğine dikkat çekmişti.



            17 -25 ARALIK KUMPASININ AYNISI BREZİLYA'DA SAHNELENDİ
            Türkiye'de hayata geçirmek istedikleri 17-25 Aralık darbe girişiminin tıpkısını Brezilya'da da uyguladılar.

            2014'te, "Brezilya tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu" başlatıldı. Hükümete yakın kişiler tek tek gözaltına alındı.

            Türkiye'deki 17-25 Aralık FETÖ kumpasında Halkbank hedef alınarak yapılmıştı.

            Brezilya'da ise devlete ait, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Petrobras hedefteydi.



            Brezilya'nın eski devlet başkanları 'Rousseff & Lula ikilisi" Gezi ve 17/25 benzeri olaylarıyla, yargı darbesi ile siyasi arenadan çektirildi. 2018'de Lula, hapis cezasını çekmek üzere polise teslim oldu. 2021'de operasyonda CIA'in olduğu Brezilya savclığı tarafından açıklandı.

            Lula da Silva'nın 2018 yılında tutuklanıp seçimlere katılmaktan men edilmesinin ve bu nedenle Jair Bolsonaro'ya devlet başkanlığı kapılarının açılmasının arkasında CIA olduğu belgelerle kanıtlandı.



            Kasım 2019'da tahliye edilen Lula da Silva'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkemece düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

            31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula, 1 Ocak 2023'te yemin ederek göreve başladı.
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            Haberler Güncel Türkiye'den Brezilya'daki darbe girişimine sert tepki: "Şiddet eylemlerini kınıyoruz"
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