Washington destekliyor Brezilya karışıyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD’ye kaçtı, yanlıları orduya ’darbe’ çağrısı yaptı

BOLSONARO DESTEKÇİLERİ OTOYOL KAPATMA EYLEMLERİ YAPMIŞTI

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.