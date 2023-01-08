Washington destekliyor Brezilya karışıyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı, yanlıları orduya 'darbe' çağrısı yaptı
Son dakika haberi... Brezilya'da ABD destekli Jair Bolsonaro yanlısı gruplar Ulusal Kongre'ye baskın düzenleyip orduya müdahale çağrısında bulundu. Polis, Bolsonaro yanlılarını durdurmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Takvim.com.tr, Brezilya'da yaşananları detaylarıyla sizler için ele aldı.
08.01.2023 23:36 - Son Güncelleme: 08.01.2023 23:46
Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.
BOLSONARO DESTEKÇİLERİ OTOYOL KAPATMA EYLEMLERİ YAPMIŞTI
Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.