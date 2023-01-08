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Washington destekliyor Brezilya karışıyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı, yanlıları orduya 'darbe' çağrısı yaptı

Son dakika haberi... Brezilya'da ABD destekli Jair Bolsonaro yanlısı gruplar Ulusal Kongre'ye baskın düzenleyip orduya müdahale çağrısında bulundu. Polis, Bolsonaro yanlılarını durdurmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Takvim.com.tr, Brezilya'da yaşananları detaylarıyla sizler için ele aldı.

takvim.com.tr
08.01.2023 23:36 - Son Güncelleme: 08.01.2023 23:46
Washington destekliyor Brezilya karışıyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD’ye kaçtı, yanlıları orduya ’darbe’ çağrısı yaptı

Ülke basınında çıkan habere göre, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.

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Washington destekliyor Brezilya karışıyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD’ye kaçtı, yanlıları orduya ’darbe’ çağrısı yaptı

Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.

Washington destekliyor Brezilya karışıyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD’ye kaçtı, yanlıları orduya ’darbe’ çağrısı yaptı

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu.

Washington destekliyor Brezilya karışıyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD’ye kaçtı, yanlıları orduya ’darbe’ çağrısı yaptı

Bazı göstericilerin Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktığı görüldü.

Washington destekliyor Brezilya karışıyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD’ye kaçtı, yanlıları orduya ’darbe’ çağrısı yaptı

BOLSONARO DESTEKÇİLERİ OTOYOL KAPATMA EYLEMLERİ YAPMIŞTI
Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

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