ABD'nin darbe hayalleri suya düştü! Brezilya çıkan olayların kontrol altına alındığını duyurdu





Dino, "Tanrıya şükür ülke büyük hızla mutlak kurumsal normalleşmeye doğru ilerliyor. Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, askeri ve sivil yetkililerle görüşmek için Planalto Başkanlık Sarayı'nda normal mesaisine gitti." ifadesini kullandı.

Lula'nın devlet binalarına yapılan baskını kınayan 27 eyalet valisiyle bir araya geleceğini hatırlatan Dino, "En önemli şey, Silahlı Kuvvetlerin demokratik otoriteye sadık kalmasıdır ve bu, anımsamamız gereken bir şeydir. Genel olarak en kötüsünün geride kaldığını artık siyasi ve ceza davalarını bekleyeceğimizi söyleyebilirim."dedi.

Dino, Bolsonora sempatizanlarının yasaları çiğneme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.