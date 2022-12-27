Başkan Erdoğan yeni doğalgaz keşfini müjdeledi! Yunanistan manşetlere taşıdı! Skandal 12 mil açıklaması: Yarım kalmış iş!

Doğrudan Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan söz konusu adım, Doğu Akdeniz'i alev topuna çevirebilir. Ta Nea, haberinde Girit'in çevresindeki kara sularının 12 mile çıkarılmasını 'birikmiş, yarım kalmış bir iş' olarak niteledi. 12 mil adımının 2020 yılından bu yana gündemde olduğunu kaydeden gazete, Türkiye'nin Mavi Vatan'ı hayata geçirmek için Yunanistan ve Libya'nın zayıflıklarını avantaja çevirdiğini yazdı. Ankara ve Trablus arasında 2019'da imzalanan ilk anlaşmayı bu yılın Ekim ayında Akdeniz'de hidrokarbon araştırmasını kapsayan yeni anlaşmanın izlediğini hatırlatan Ta Nea, söz konusu anlaşmaların Yunanistan'ın en büyük adası Girit'in etrafında kara sularını 12 mile uzatma hamlesini hızlı bir şekilde gündeme soktuğunu savundu.