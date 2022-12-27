Başkan Erdoğan yeni doğalgaz keşfini müjdeledi! Yunanistan manşetlere taşıdı! Skandal 12 mil açıklaması: Yarım kalmış iş!

Yunan devlet televizyonu ERT, 'Erdoğan: 58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi bulduk' başlığını attı, haberinde Karadeniz'de keşfedilen toplam rezervin ise 710 milyar metreküpe ulaştığına değindi.
Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr, 'Erdoğan Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervini duyurdu-Doğu ile Batı arasında enerji köprüsü kuruyoruz' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.
Ethnos gazetesi, 'Erdoğan: Fatih sondaj gemisiyle 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfettik' başlığını attı, Karadeniz'deki araştırmaların meyvesini verdiğini aktardı.
'Enerji köprüsü-Erdoğan: Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulduk, Doğu ve Batı arasında enerji köprüsü kuruyoruz' diyen Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin hedefinin kendi enerji ihtiyacını karşılamak olduğunu yazdı. Ankara'nın Karadeniz'de bulduğu rezervlerin 1 trilyon değere ulaştığını dile getiren Ta Nea, haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verdi:
Kathimerini, 'Erdoğan: 58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi belirledik' başlığıyla sunduğu haberde, okuyucularına Türk liderin Karadeniz'de bulunan önemli miktarda doğal gaz keşfinden söz ettiğini bildirdi.
CNN Yunanistan, 'Erdoğan: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti' başlığını tercih etti. Çaycuma-1 sahasındaki kaynağa 3 bin 23 metre derinlikte ulaşıldığını belirten televizyon, Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam keşfinin 710 milyar metreküpe yükseldiğini ifade etti.