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    • Dünya
    • 27.12.2022 09:36
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    • 27.12.2022 09:46
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    Başkan Erdoğan yeni doğalgaz keşfini müjdeledi! Yunanistan manşetlere taşıdı! Skandal 12 mil açıklaması: Yarım kalmış iş!

    Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Karadeniz’de 58 milyar metreküp yeni doğalgaz rezervi bulunduğunu müjdeledi. Söz konusu keşif ile birlikte toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Bulunan yeni doğalgaz Yunanistan’da ses getirdi.

    Yeni doğalgaz keşfi Yunanistan basınında

    Yunan devlet televizyonu ERT, 'Erdoğan: 58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi bulduk' başlığını attı, haberinde Karadeniz'de keşfedilen toplam rezervin ise 710 milyar metreküpe ulaştığına değindi.

    Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr, 'Erdoğan Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervini duyurdu-Doğu ile Batı arasında enerji köprüsü kuruyoruz' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.

    Ethnos gazetesi, 'Erdoğan: Fatih sondaj gemisiyle 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfettik' başlığını attı, Karadeniz'deki araştırmaların meyvesini verdiğini aktardı.

    'Enerji köprüsü-Erdoğan: Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulduk, Doğu ve Batı arasında enerji köprüsü kuruyoruz' diyen Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin hedefinin kendi enerji ihtiyacını karşılamak olduğunu yazdı. Ankara'nın Karadeniz'de bulduğu rezervlerin 1 trilyon değere ulaştığını dile getiren Ta Nea, haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verdi:

    Kathimerini, 'Erdoğan: 58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi belirledik' başlığıyla sunduğu haberde, okuyucularına Türk liderin Karadeniz'de bulunan önemli miktarda doğal gaz keşfinden söz ettiğini bildirdi.

    CNN Yunanistan, 'Erdoğan: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti' başlığını tercih etti. Çaycuma-1 sahasındaki kaynağa 3 bin 23 metre derinlikte ulaşıldığını belirten televizyon, Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam keşfinin 710 milyar metreküpe yükseldiğini ifade etti.

        Skai televizyonu 'Erdoğan: 58 milyar metreküp yeni doğalgaz yatağı bulduk' başlığını attı, Türkiye'nin yeni sondajlara başlayacağını kaydetti.

        ABD, MISIR, LİBYA

        'Dosya açıldı-Mart ayında Girit'in güneyi ve batısında kara sularının 12 mile genişletilmesi' başlığını atan Ta Nea gazetesi, Atina yönetiminin Mart ayı sonundaki seçimlerin hemen öncesinde çok tehlikeli adımı atmaya hazırlandığını yazdı.

        Doğrudan Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan söz konusu adım, Doğu Akdeniz'i alev topuna çevirebilir. Ta Nea, haberinde Girit'in çevresindeki kara sularının 12 mile çıkarılmasını 'birikmiş, yarım kalmış bir iş' olarak niteledi. 12 mil adımının 2020 yılından bu yana gündemde olduğunu kaydeden gazete, Türkiye'nin Mavi Vatan'ı hayata geçirmek için Yunanistan ve Libya'nın zayıflıklarını avantaja çevirdiğini yazdı. Ankara ve Trablus arasında 2019'da imzalanan ilk anlaşmayı bu yılın Ekim ayında Akdeniz'de hidrokarbon araştırmasını kapsayan yeni anlaşmanın izlediğini hatırlatan Ta Nea, söz konusu anlaşmaların Yunanistan'ın en büyük adası Girit'in etrafında kara sularını 12 mile uzatma hamlesini hızlı bir şekilde gündeme soktuğunu savundu.

        Amerikan petrol şirketi ExxonMobil'in birkaç hafta önce Girit'in güneyinde hidrokarbon araştırmasına başladığını belirten gazete, Atina yönetiminin 12 mil adımına ABD'nin destek verdiğini ileri sürdü. Amerikalıların 2022 sonbaharında İsrail ve Lübnan arasında varılan deniz yetki alanları anlaşmasında arabuluculuk yaparak Doğu Akdeniz'deki çözülmemiş sorunların bir karara bağlanmasını desteklediğini savunan Ta Nea, buna karşın Türkiye'nin desteklediği Libya'nın ExxonMobil araştırması için ilan edilen NAVTEX'e tepki verdiğini vurguladı.

            DİKKAT ÇEKİCİ SON

            ABD'nin ExxonMobil'le bölgede varlığının yanı sıra Mısır lideri Abdulfettah Sisi'nin imzaladığı kararnamenin de Yunanistan'ı desteklediği yorumunu yapan gazete, Atina'nın seçimlerden hemen önce son hamle olarak Girit senaryosunu sahaya sürecek. 'Türkiye unsuru' ara başlığını kullanan gazete, Girit'in güneyine doğru gerçekleşecek 12 mil adımının Türkiye'nin tepkilerini haksız çıkaracağını iddia etti. 12 mil adımının ayrıca ABD'yi de rahatsız etmeyeceğini savunan Ta Nea, Atina yönetiminin Libya ile yaşadığı deniz sınırları anlaşmasını Lahey'e taşımayı amaçladığını yazdı. Gazeteye göre, şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açabilecek 12 mil adımı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya üstündeki nüfuzunu sınırlama çabası da olabilir.

            Ta Nea'nın haberi, Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale jetlerinden söz edilen dikkat çekici bir sonla bitti. Gazeteye göre, denkleme Rafale jetleri de dahil ve Mart ayında Yunanistan 12'inci savaş uçağını hava filosuna katacak. Rafale savaş uçaklarını kullanacak pilotların eğitiminin de ilkbaharda tamamlanacağını bildiren Ta Nea, Atina'nın havada Türkiye'ye karşı stratejik bir avantaj elde edeceğini savundu.

            REUTERS: DOĞALGAZIN TOPLAM HACMİ 710 MİLYAR METREKÜP

            Reuters, enerjide kendi kaynaklarını elde etmeye başlayan Türkiye'nin çalışmalarıyla ilgili bir habere imza attı.

            Haberde, "Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın toplam hacmi şu anda 710 milyar metreküp. Önceki bulgu revize edildi." denildi.

            2023'TE ULUSAL ŞEBEKEYE BAĞLANACAK

            Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın "Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle Karadeniz'deki gaz rezervimiz 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküp oldu." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

            Sakarya doğalgaz sahasının 2023'te devreye alınacağı ve ulusal şebekeye bağlanacağı kaydedildi.

                BLOOMBERG: ÜÇTE BİR ORANINDA ARTIRDI

                Bloomberg, "Türkiye, Karadeniz doğalgaz rezervlerindeki devasa artışı açıkladı" başlığıyla gelişmeyi okurlarıyla paylaştı.

                Konuya ilişkin haberde, "Türkiye, ayrı bir keşif sayesinde Karadeniz'deki doğalgaz rezerv tahminini yaklaşık üçte bir oranında artırdı." ifadesi kullanıldı.

                Başkan Erdoğan'ın, yeni rezervlerin 710 milyar metreküpe ulaştığına dair açıklaması hatırlatıldı.

                WORD OİL: YENİLERİNE KAPI ARALAYACAK KEŞİF

                Word Oil adlı internet sitesi de "Türkiye, yeni keşif ve mevcut açık deniz çalışmaları ile Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerini artırdı" diye yazdı.

                Erdoğan'ın, keşif duyurusunu yaparken, "Bu yeni keşif, yenilerine kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni kuyular açmaya başlayacağız." dediği kaydedildi.
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                Haberler Dünya Başkan Erdoğan yeni doğalgaz keşfini müjdeledi! Yunanistan manşetlere taşıdı! Skandal 12 mil açıklaması: Yarım kalmış iş!
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