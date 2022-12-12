İngiltere kara kışa teslim oldu! Tüm uçuşlar iptal: Stansted Havalimanı otele döndü kar yerde yatırdı

Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rus lider Vladimir Putin'in gazı kesmesinin ardından Avrupa'da kara kış bekleniyordu. Daha henüz kış gelmeden enflasyon nedeeiyle enerji ve sağlık kriziyle boğuşan İngiltere'de yere düşen ilk kar havayolunda tüm uçuşları iptal ettirdi.
İngiltere'de olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.
TÜM UÇUŞLAR İPTAL
Kötü hava koşulları nedeniyle Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alınırken, Heathrow ve Gatwick havalimanlarında da kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçuş ertelendi veya iptal edildi.
Havalimanından yapılan açıklamada, yolculara havalimanına gitmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri ve uçuşları ile ilgili son durum hakkında bilgi almaları tavsiye edildi.
KAMP ALANI DEĞİL HAVALİMANI
Uçuşlar askıya alınması nedeniyle zor durumda kalan ve bir yere kıpırdayamayan yolcular havalimanında saatlerce bekledi. Bununla birlikte sosyal medyada, yolcuların havalimanlarında yerlerde uyudukları fotoğraflar ve videolar paylaşıldı.