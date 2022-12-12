İngiltere kara kışa teslim oldu! Tüm uçuşlar iptal: Stansted Havalimanı otele döndü kar yerde yatırdı



ENFLASYON 41 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu İngiltere'de, enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle son aylarda grev kararı alan sektörlere her geçen gün yenisi ekleniyor.

Ülkede artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşların eridiğini savunan ve bu nedenle yıllık bazda yüzde 11'i geçen enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarını kabul etmeyen çok sayıda sendika, art arda grev kararı alıyor.

GREV DALGASINA KATILAN KATILANA

İş bırakma eylemine katılanlar arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personelleri, ceza avukatları, demir yolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere, çok çeşitli meslek grupları yer alıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başkent Londra'nın yanı sıra ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenliyor.