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    • Dünya
    • 29.11.2022 21:56
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    • 29.11.2022 22:12
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    İsveç, NATO üyeliği kapsamında Türkiye'ye taahhüt ettikleri terör yasasının yazdan önce uygulanacağını açıkladı

    İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği kapsamında, imzalanan ‘Üçlü Muhtıra’ ile İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin şart koştuğu terörle mücadele ve suçluların iadesi konularında gerekli adımları atacaklarını taahhüt etmişlerdi. Bu kapsamda, İsveç Başbakanı Kristersson, yılbaşında yürürlüğe girecek yeni terör yasasının uygulamasına yazdan önce başlayacaklarını söyledi.

    AA
    takvim.com.tr
    İsveç terör yasasını yazdan önce uygulayacak

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında Stockholm'de gerçekleştirilen ikinci ortak mekanizma toplantısını değerlendirdi.



    Toplantının verimli geçtiğini aktaran Kristersson, "Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi." dedi.

    Kristersson, yeni terör yasasına değinerek, "Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor." diye konuştu.



    Türkiye'nin ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Kristersson, bunu Türkiye'nin bileceğini kaydetti.

    Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.



        Görüşme sonrası açıklama yapan Billström, "Görüşme oldukça verimli ve güzel geçti." dedi.

        ÜÇLÜ MUHTIRA
        İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği kapsamında; Türkiye'nin şart koştuğu terörle mücadele ve suçluların iadesi konularında gerekli adımları atacakları konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.

        Muhtıra sonrası Türkiye harekete geçerek İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesini yeniden talep etti.

        VATANDAŞLIK BİLE VERDİLER
        İsveç'in Türkiye'nin iadesini istediği bazı terör şüphelilerine vatandaşlık verdiği de belirlendi. İsveç'in Kırmızı Bülten ile uluslararası aramaları olan PKK'lı teröristler Halef Tak, İsmet Kayhan, Aysen Alhan (Marja Furhoff), Mehmet Sıraç ile TKP-ML/TİKKO'lu Neriman Candan, Mustafa Candan ve THKP-C'li Hamza Yalçın'a vatandaşlık verdiği ortaya çıktı.

        İSVEÇ: (TERÖR SUÇLARI)
        * Derdiye Kül (PKK)
        * Nuray Şen (PKK)
        * Cahide Adsay (PKK)
        * Aysen Alhan(PKK)
        * Mehmet Sıraç Bilgin (PKK)
        * Mehmet Filiz (PKK)
        * İsmet Kayhan (PKK)
        *Halef Tak (PKK)
        * Aziz Turan (PKK)
        * Ragıp Zarakolu (PKK)
        * Alperen Melikhan Doğan (FETÖ)
        * Orhan Er (FETÖ)
        * Ramazan Faruk Güzel (FETÖ)
        * Bülent Keneş (FETÖ)
        * Orhan Er (FETÖ)
        * Levent Kenez (FETÖ)
        * Murat Çetiner (FETÖ)
        * Harun Tokak (FETÖ)
        * Yılmaz Aytan (FETÖ)
        * Sami Yavuz (FETÖ)
        * Sinan Saraç (FETÖ)
        * Nermin Candan (TKP-ML/TİKKO)
        * Mustafa Candan (TKP-ML/TİKKO)
        * Musa Doğan (TKP-ML/TİKKO)
        * Serkan Meriç (DHKP-C)
        * Hamza Yalçın (THKP-C)

        DİĞER SUÇLAR
        * Okan Kale (Dolandırıcılık)
        * Dede Taş (Uyuşturucu)
        * Arslan Şenol (Uyuşturucu)
        * Abdurrahman Akuş (Cinayet)
        * İdris Akuş (Cinayet)
        * İbrahim Akuş (Cinayet)
        * Mehmet Turgay (Silah kaçakçısı)

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