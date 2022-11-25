İsveç ve Finlandiya ile ikinci NATO toplantısı sona erdi! Başbakan Kristersson: "Konu şu anda Türkiye'nin elinde"





Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Dış ve Güvenlik Politikası Genel Müdürü Dr. Petri Hakkarainen başkanlık etti. Dışişleri, Adalet, Emniyet, Güvenlik ve İstihbarat kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Daimi Ortak Mekanizma'nın amacının Üçlü Mutabakat'taki taahhütlerin uygulanmasını temin etmek olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daimi Ortak Mekanizma, ilgili bakanlıklar ve kurumlar arasında teknik düzeyli eşgüdümün artırılmasını ve Finlandiya ve İsveç'in mutabakat uyarınca kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürmeyi kararlaştırmıştır."