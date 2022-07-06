Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu! İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ'cü teröristlerin iadesi hatırlatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.
Muhtıra sonrası Türkiye harekete geçerek İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesini yeniden talep etti.
"HATIRLATMA YAZISI GÖNDERİLDİ"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'dan PKK ve FETÖ'lü teröristlerin iadelerine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini duyurdu.
ÜÇLÜ MUHTIRA İLE TAAHHÜT EDİLDİ: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN TERÖRE DESTEK VERMEYECEK
Başkan Erdoğan, Niinistö, Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı.
Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi.
Öte yandan savunma alanında kısıtlamalara gidilmemesi ve işbirliğinin artırılmasına karar verildi.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN BUGÜNE KADAR TESLİM ETMEDİĞİ SUÇLULAR
Finlandiya, bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği 10'u terörden, 2'si ise diğer suçlardan arananlar olmak üzere 12 kişiyi teslim etmedi. İsveç de Türkiye'nin iadesini istediği 26'sı terör, 7'si diğer suçlardan arananlar olmak üzere 33 kişiyle ilgili dosyaya olumlu cevap vermedi.
DOSYALARI BEKLETİLİYOR
Çoğunun iade talebini reddeden İsveç, 11 terör zanlısının dosyasına ise henüz hiç cevap vermedi. İsveç'in dosyasını beklettiği terör zanlılarının çoğunluğunu ise FETÖ'cüler oluşturuyor. FETÖ'cü Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Orhan Er (aynı ad soyadla iki kişi var), Bülent Keneş, Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Aytan ile PKK'lı Derdiye Kül ve Nuray Şen'in iadesine yönelik Türkiye'nin gönderdiği dosyalar beklemede tutuluyor.
VATANDAŞLIK BİLE VERDİLER
İsveç'in Türkiye'nin iadesini istediği bazı terör şüphelilerine vatandaşlık verdiği de belirlendi. İsveç'in Kırmızı Bülten ile uluslararası aramaları olan PKK'lı teröristler Halef Tak, İsmet Kayhan, Aysen Alhan (Marja Furhoff), Mehmet Sıraç ile TKP-ML/TİKKO'lu Neriman Candan, Mustafa Candan ve THKP-C'li Hamza Yalçın'a vatandaşlık verdiği ortaya çıktı.