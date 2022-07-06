Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu! İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ'cü teröristlerin iadesi hatırlatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

Muhtıra sonrası Türkiye harekete geçerek İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesini yeniden talep etti.

"HATIRLATMA YAZISI GÖNDERİLDİ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'dan PKK ve FETÖ'lü teröristlerin iadelerine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini duyurdu.

ÜÇLÜ MUHTIRA İLE TAAHHÜT EDİLDİ: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN TERÖRE DESTEK VERMEYECEK

Başkan Erdoğan, Niinistö, Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı.

Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi.

Öte yandan savunma alanında kısıtlamalara gidilmemesi ve işbirliğinin artırılmasına karar verildi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN BUGÜNE KADAR TESLİM ETMEDİĞİ SUÇLULAR

Finlandiya, bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği 10'u terörden, 2'si ise diğer suçlardan arananlar olmak üzere 12 kişiyi teslim etmedi. İsveç de Türkiye'nin iadesini istediği 26'sı terör, 7'si diğer suçlardan arananlar olmak üzere 33 kişiyle ilgili dosyaya olumlu cevap vermedi.